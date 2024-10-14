Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области
Алаудинов сообщил об освобождении половины части Курской области, занятой ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - сказал Алаудинов в эфире ГТРК "Курск".
Тайна победы над Россией раскрыта
11 октября, 08:00
По его словам, на курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
3 октября, 08:00