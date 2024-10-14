https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978014061.html

Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области

Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области

Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:24

2024-10-14T18:24

2024-10-14T18:27

курская область

апты алаудинов

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

брянская область

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - сказал Алаудинов в эфире ГТРК "Курск".По его словам, на курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, апты алаудинов, безопасность, вооруженные силы украины, россия, брянская область, валерий герасимов