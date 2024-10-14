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Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 14.10.2024 (обновлено: 18:27 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978014061.html
Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области
Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области - РИА Новости, 14.10.2024
Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области
Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:24
2024-10-14T18:27
курская область
апты алаудинов
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
брянская область
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - сказал Алаудинов в эфире ГТРК "Курск".По его словам, на курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
курская область
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курская область, апты алаудинов, безопасность, вооруженные силы украины, россия, брянская область, валерий герасимов
Курская область, Апты Алаудинов, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов
Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области

Алаудинов сообщил об освобождении половины части Курской области, занятой ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Около половины той территории Курской области, что была занята украинскими войсками, освобождена, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Сегодня мы фиксируем, что примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - сказал Алаудинов в эфире ГТРК "Курск".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Тайна победы над Россией раскрыта
11 октября, 08:00
По его словам, на курском направлении уничтожено большое количество западной техники противника.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Определено место будущей гибели еще десятков тысяч солдат ВСУ
3 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАпты АлаудиновБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияБрянская областьВалерий Герасимов
 
 
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