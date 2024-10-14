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ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 14.10.2024
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:21
2024-10-14T12:21
2024-10-14T12:37
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли до 120 боевиков и самоходку Caesar в зоне действия "Востока"