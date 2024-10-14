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ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 14.10.2024 (обновлено: 12:37 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977921455.html
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 14.10.2024
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:21
2024-10-14T12:37
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безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, франция, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 120 боевиков и самоходку Caesar в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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