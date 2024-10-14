https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977877539.html

Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать

Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать - РИА Новости, 14.10.2024

Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать

Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:24

2024-10-14T05:24

2024-10-14T05:24

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894356624_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6e9ca4efef82663686d9fe4aff1d30c4.jpg

ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, освобождавшие населенный пункт Островское на кураховском направлении. "Я понимаю, что в данных реалиях воюет молодежь, которой промыли мозги, старые - они понимают, что происходит - они складывают оружие, и большая часть - это наемники с других государств", - сказал замкомандира штурмовой роты с позывным "Тополь". Как добавил штурмовик, националистические подразделения ВСУ, такие как "Азов"*, "Айдар"* (террористические организации, запрещены в России), при наступлении ВС РФ отходят на задний план, а на передовые позиции командование посылает вновь мобилизованных. "А впереди те, кого ТЦКшники наловили, тех и сажают, но мужики это все прекрасно понимают <…> ему лет 50-60, в Советском Союзе родился – говорит – "мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга" - и они кладут оружие, они сдаются", - сказал командир минометной батареи с позывным "Студент". По сообщениям Минобороны РФ, 11 октября подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html

https://ria.ru/20241010/sbu-1977442135.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины