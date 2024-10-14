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Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать - РИА Новости, 14.10.2024
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05:24 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977877539.html
Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать
Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать - РИА Новости, 14.10.2024
Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать
Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:24
2024-10-14T05:24
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, освобождавшие населенный пункт Островское на кураховском направлении. "Я понимаю, что в данных реалиях воюет молодежь, которой промыли мозги, старые - они понимают, что происходит - они складывают оружие, и большая часть - это наемники с других государств", - сказал замкомандира штурмовой роты с позывным "Тополь". Как добавил штурмовик, националистические подразделения ВСУ, такие как "Азов"*, "Айдар"* (террористические организации, запрещены в России), при наступлении ВС РФ отходят на задний план, а на передовые позиции командование посылает вновь мобилизованных. "А впереди те, кого ТЦКшники наловили, тех и сажают, но мужики это все прекрасно понимают &lt;…&gt; ему лет 50-60, в Советском Союзе родился – говорит – "мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга" - и они кладут оружие, они сдаются", - сказал командир минометной батареи с позывным "Студент". По сообщениям Минобороны РФ, 11 октября подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать

Бойцы ВС России сообщили, что военнослужащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, освобождавшие населенный пункт Островское на кураховском направлении.
«
"Я понимаю, что в данных реалиях воюет молодежь, которой промыли мозги, старые - они понимают, что происходит - они складывают оружие, и большая часть - это наемники с других государств", - сказал замкомандира штурмовой роты с позывным "Тополь".
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Как добавил штурмовик, националистические подразделения ВСУ, такие как "Азов"*, "Айдар"* (террористические организации, запрещены в России), при наступлении ВС РФ отходят на задний план, а на передовые позиции командование посылает вновь мобилизованных.
"А впереди те, кого ТЦКшники наловили, тех и сажают, но мужики это все прекрасно понимают <…> ему лет 50-60, в Советском Союзе родился – говорит – "мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга" - и они кладут оружие, они сдаются", - сказал командир минометной батареи с позывным "Студент".
По сообщениям Минобороны РФ, 11 октября подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
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