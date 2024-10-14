Бойцы назвали возраст солдат ВСУ, которые больше всего не хотят воевать
Бойцы ВС России сообщили, что военнослужащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать
© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Служащие ВСУ старше 50 лет не желают воевать и при возможности складывают оружие, рассказали в видео Минобороны военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, освобождавшие населенный пункт Островское на кураховском направлении.
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"Я понимаю, что в данных реалиях воюет молодежь, которой промыли мозги, старые - они понимают, что происходит - они складывают оружие, и большая часть - это наемники с других государств", - сказал замкомандира штурмовой роты с позывным "Тополь".
Как добавил штурмовик, националистические подразделения ВСУ, такие как "Азов"*, "Айдар"* (террористические организации, запрещены в России), при наступлении ВС РФ отходят на задний план, а на передовые позиции командование посылает вновь мобилизованных.
"А впереди те, кого ТЦКшники наловили, тех и сажают, но мужики это все прекрасно понимают <…> ему лет 50-60, в Советском Союзе родился – говорит – "мужики, ну блин, наши предки воевали, вместе фашистов били, а мы сейчас против друг друга" - и они кладут оружие, они сдаются", - сказал командир минометной батареи с позывным "Студент".
По сообщениям Минобороны РФ, 11 октября подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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