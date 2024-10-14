https://ria.ru/20241014/sovmen--1978036882.html
Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести
Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести - РИА Новости, 14.10.2024
Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести
Cуд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к видеосервису YouTube о признании трех роликов, где говорится о его отношении к якобы РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T21:48
2024-10-14T21:48
2024-10-14T21:48
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КРАСНОДАР, 14 окт – РИА Новости. Cуд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к видеосервису YouTube о признании трех роликов, где говорится о его отношении к якобы похищению активов частного водочного завода, порочащими честь и деловую репутацию, следует из релиза объединенной пресс-службе судов региона. Иск касается трех роликов на YouTube-канале, имеющем семь подписчиков, в которых утверждается, что Совмен имел отношение к якобы похищению активов частного водочного завода. В иске экс-президент республики указал, что на канале видеохостинга он нашел три ролика, которые раскрывают его персональные данные, а также содержат сведения, несоответствующие действительности, и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим он обратился с жалобой к ответчику, однако в официальном письме ему ответили, что модераторы не выявили нарушений прав истца. "Суд удовлетворил исковое заявление Совмена Хазрета Меджидовича к YouTube LLC о признании опубликованных сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также суд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к указанной в исковом заявлении информации", - говорится в сообщении. Хазрет Совмен руководил республикой Адыгея с 2002 по 2007 год.
https://ria.ru/20240921/media-1973990750.html
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республика адыгея, youtube, общество
Республика Адыгея, YouTube, Общество
Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести
Экс-президент Адыгеи Совмен выиграл спор с видеосервисом YouTube о защите чести
КРАСНОДАР, 14 окт – РИА Новости. Cуд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к видеосервису YouTube о признании трех роликов, где говорится о его отношении к якобы похищению активов частного водочного завода, порочащими честь и деловую репутацию, следует из релиза объединенной пресс-службе судов региона.
Иск касается трех роликов на YouTube-канале, имеющем семь подписчиков, в которых утверждается, что Совмен имел отношение к якобы похищению активов частного водочного завода.
В иске экс-президент республики указал, что на канале видеохостинга он нашел три ролика, которые раскрывают его персональные данные, а также содержат сведения, несоответствующие действительности, и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим он обратился с жалобой к ответчику, однако в официальном письме ему ответили, что модераторы не выявили нарушений прав истца.
"Суд удовлетворил исковое заявление Совмена Хазрета Меджидовича к YouTube LLC о признании опубликованных сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также суд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к указанной в исковом заявлении информации", - говорится в сообщении.
Хазрет Совмен руководил республикой Адыгея с 2002 по 2007 год.