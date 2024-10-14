https://ria.ru/20241014/sovmen--1978036882.html

Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести

Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести - РИА Новости, 14.10.2024

Бывший президент Адыгеи Совмен выиграл спор с YouTube о защите чести

Cуд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к видеосервису YouTube о признании трех роликов, где говорится о его отношении к якобы РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:48

2024-10-14T21:48

2024-10-14T21:48

республика адыгея

youtube

общество

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КРАСНОДАР, 14 окт – РИА Новости. Cуд удовлетворил иск бывшего президента Республики Адыгея Хазрета Совмена к видеосервису YouTube о признании трех роликов, где говорится о его отношении к якобы похищению активов частного водочного завода, порочащими честь и деловую репутацию, следует из релиза объединенной пресс-службе судов региона. Иск касается трех роликов на YouTube-канале, имеющем семь подписчиков, в которых утверждается, что Совмен имел отношение к якобы похищению активов частного водочного завода. В иске экс-президент республики указал, что на канале видеохостинга он нашел три ролика, которые раскрывают его персональные данные, а также содержат сведения, несоответствующие действительности, и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. В связи с этим он обратился с жалобой к ответчику, однако в официальном письме ему ответили, что модераторы не выявили нарушений прав истца. "Суд удовлетворил исковое заявление Совмена Хазрета Меджидовича к YouTube LLC о признании опубликованных сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Также суд обязал Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к указанной в исковом заявлении информации", - говорится в сообщении. Хазрет Совмен руководил республикой Адыгея с 2002 по 2007 год.

https://ria.ru/20240921/media-1973990750.html

https://ria.ru/20241001/youtube-1975721664.html

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республика адыгея, youtube, общество