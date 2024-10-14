Международный авиационно-туристический форум в Сочи собрал 250 делегатов
Международный авиационно-туристический форум собрал 250 делегатов из 20 стран
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СОЧИ 14 окт – РИА Новости. Первый международный авиационно-туристический форум собрал в Сочи 250 делегатов из 20 стран, ключевыми темами стали развитие туризма и авиасообщения между государствами, передает корреспондент РИА Новости.
Форум проводится в горном кластере на курорте Красная Поляна. В состав участников из 20 государств вошли руководители российских и иностранных авиакомпаний, туроператоры, власти и депутаты. Поиск новых возможностей в части развития авиасообщения, а также создания маршрутов стали основной повесткой мероприятия. Как заявляют организаторы, иностранных участников форума познакомят с местной инфраструктурой и оценят ее на предмет обслуживания растущего числа пассажиров.
"Сегодня на площадке форума предстоит говорить не только о тенденциях, авиаперевозках, но и о туризме в целом, который формируется внутри страны и за рубежом", - сказал в ходе приветственного слова заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
Он также отметил готовность региона участвовать в поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задачах по увеличению авиационной подвижности населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом.
"Краснодарский край как главный курортный регион страны должен внести значительный вклад в достижение этих целей, и мы к этому готовы. Сейчас у нас 11 тысяч средств размещения общей емкостью 635 тысяч мест, и они востребованы, загруженность Черноморского побережья (летом 2024 года - ред.) составила более 90%, Азовского - 90%", - заключил Руппель.
Первый международный авиационно-туристического форум "AIRTRAVELSOCHI 2024: Discover the Southgate to Russia", проходящий с 13 по 14 октября, организован группой компаний Аэродинамика, управляющей аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, совместно с ООО "АТО Events". Стратегическим партнером мероприятия выступает группа Мантера.
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