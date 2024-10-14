Первый снег в Москве

Москву засыпало первым снегом. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу таяли на земле.
Москву засыпало первым снегом. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу таяли на земле.
Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре.
Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре.
Столичный департамент транспорта рекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.
Столичный департамент транспорта рекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.
На фото: утки во время снегопада на одной из улиц Москвы.
На фото: утки во время снегопада на одной из улиц Москвы.
Ожидается, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня прогнозируется похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.
Ожидается, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня прогнозируется похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.
На фото: женщина во время снегопада на Ленинском проспекте.
На фото: женщина во время снегопада на Ленинском проспекте.
Кикшеринговые сервисы временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни.
Кикшеринговые сервисы временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни.
Самокатный сезон при этом не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду.
Самокатный сезон при этом не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду.