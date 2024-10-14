https://ria.ru/20241014/skripal-1978044661.html

В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении - РИА Новости, 14.10.2024

В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

Показания бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля зачитали на публичных слушаниях в рамках расследования смерти британки Дон Стерджес в 2018 году, в них он заявил,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:17

2024-10-14T23:17

2024-10-14T23:55

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Показания бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля зачитали на публичных слушаниях в рамках расследования смерти британки Дон Стерджес в 2018 году, в них он заявил, что не считал, что его жизнь находилась в опасности в Великобритании до его отравления. Ранее стало известно, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу об отравлении Стерджес. Газета The Guardian писала, что они якобы не хотят появляться на слушании, так как беспокоятся за свою безопасность. "Мне показали небольшую фотографию заголовка в (газете. — Прим. ред.) Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 году я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо", — говорится в заявлении Скрипаля, зачитанном в ходе слушаний. Трансляцию вел телеканал Sky News.Скрипаль подчеркивает, что материал в газете неверный или основан на недопонимании. По его словам, он вел обычную жизнь и не имел никаких данных или предупреждений, которые могли говорить об опасности.Бывший офицер ГРУ заявил, что не знает, какие именно организации отвечали за его безопасность в Великобритании, и не помнит, что конкретно обсуждалось по вопросу о ее обеспечении.Как предположил Скрипаль, вероятно, ему предлагали сменить имя, но он не считал, что это необходимо, и отказался. По его словам, после помилования российским государством он хотел вести нормальную жизнь, в том числе поддерживая личные и семейные отношения.Также он отказался от установки камер видеонаблюдения и не имел дома систему безопасности. Мужчина заявил, что не держал в секрете свой адрес, останавливался в гостиницах при посещении Лондона под своим именем и пользовался обычными средствами связи. В Солсбери 4 марта 2018-го были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года — через четыре месяца после отравления Скрипалей — британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Российский МИД направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20240930/zaharova-1975621874.html

https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html

https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html

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в мире, россия, великобритания, лондон, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд