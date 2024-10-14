https://ria.ru/20241014/sibayk-1977975380.html

Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта

Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта - РИА Новости, 14.10.2024

Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:06

2024-10-14T16:06

2024-10-14T16:59

технологии

ярославль

дмитрий киселев

россия

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал аудитории о российском изобретении — сибайке, который экспортируется по всему миру. "Кто-нибудь знает, что такое сибайк? Вот — две руки в зале, три руки в зале. Это потрясающее изобретение — прообразом этого изобретения стала ручная дрель. Но если дрель упирается в упор в плечо, и потом мы крутим ручку, и заканчивается она сверлом, то сибайк — это такая штука: палка, потом вместо ручки две педали, а заканчивается все не сверлом, а пропеллером", — объяснил он.По словам Киселева, российская компания, которая производит сибайк, практически осуществляет "планетарный экспорт". "Такое русское изобретение, появившееся в Ярославле", — добавил гендиректор.Компания в Ярославле производит сибайк весом чуть больше двух килограммов с 2016 года. За это время она изготовила несколько тысяч водных велосипедов, и уже появился новый вид спорта.

https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html

ярославль

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технологии, ярославль, дмитрий киселев, россия, форум "сделано в россии"