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Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта - РИА Новости, 14.10.2024
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16:06 14.10.2024 (обновлено: 16:59 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/sibayk-1977975380.html
Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта
Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта - РИА Новости, 14.10.2024
Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:06
2024-10-14T16:59
технологии
ярославль
дмитрий киселев
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал аудитории о российском изобретении — сибайке, который экспортируется по всему миру. "Кто-нибудь знает, что такое сибайк? Вот — две руки в зале, три руки в зале. Это потрясающее изобретение — прообразом этого изобретения стала ручная дрель. Но если дрель упирается в упор в плечо, и потом мы крутим ручку, и заканчивается она сверлом, то сибайк — это такая штука: палка, потом вместо ручки две педали, а заканчивается все не сверлом, а пропеллером", — объяснил он.По словам Киселева, российская компания, которая производит сибайк, практически осуществляет "планетарный экспорт". "Такое русское изобретение, появившееся в Ярославле", — добавил гендиректор.Компания в Ярославле производит сибайк весом чуть больше двух килограммов с 2016 года. За это время она изготовила несколько тысяч водных велосипедов, и уже появился новый вид спорта.
https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html
ярославль
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технологии, ярославль, дмитрий киселев, россия, форум "сделано в россии"
Технологии, Ярославль, Дмитрий Киселев, Россия, Форум "Сделано в России"
Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта

Киселев на "Сделано в России" рассказал о водном велосипеде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал аудитории о российском изобретении — сибайке, который экспортируется по всему миру.
© Фото : SeabikeПортативный водный велосипед Seabike
Портативный водный велосипед Seabike - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Seabike
Портативный водный велосипед Seabike
"Кто-нибудь знает, что такое сибайк? Вот — две руки в зале, три руки в зале. Это потрясающее изобретение — прообразом этого изобретения стала ручная дрель. Но если дрель упирается в упор в плечо, и потом мы крутим ручку, и заканчивается она сверлом, то сибайк — это такая штука: палка, потом вместо ручки две педали, а заканчивается все не сверлом, а пропеллером", — объяснил он.
По словам Киселева, российская компания, которая производит сибайк, практически осуществляет "планетарный экспорт".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума Сделано в России в Москве
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума Сделано в России в Москве
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума Сделано в России в Москве
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 3
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 3
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 3
"Такое русское изобретение, появившееся в Ярославле", — добавил гендиректор.
Компания в Ярославле производит сибайк весом чуть больше двух килограммов с 2016 года. За это время она изготовила несколько тысяч водных велосипедов, и уже появился новый вид спорта.
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ТехнологииЯрославльДмитрий КиселевРоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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