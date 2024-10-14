Киселев рассказал о российском изобретении для планетарного экспорта
Киселев на "Сделано в России" рассказал о водном велосипеде
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, выступающий модератором пленарной сессии форума "Сделано в России", рассказал аудитории о российском изобретении — сибайке, который экспортируется по всему миру.
"Кто-нибудь знает, что такое сибайк? Вот — две руки в зале, три руки в зале. Это потрясающее изобретение — прообразом этого изобретения стала ручная дрель. Но если дрель упирается в упор в плечо, и потом мы крутим ручку, и заканчивается она сверлом, то сибайк — это такая штука: палка, потом вместо ручки две педали, а заканчивается все не сверлом, а пропеллером", — объяснил он.
По словам Киселева, российская компания, которая производит сибайк, практически осуществляет "планетарный экспорт".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПортативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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Портативный водный велосипед Seabike на выставке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве.
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"Такое русское изобретение, появившееся в Ярославле", — добавил гендиректор.
Компания в Ярославле производит сибайк весом чуть больше двух килограммов с 2016 года. За это время она изготовила несколько тысяч водных велосипедов, и уже появился новый вид спорта.