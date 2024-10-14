https://ria.ru/20241014/shkola-1978041969.html

Мизулина обратится в прокуратуру из-за ситуации в подмосковной школе

Мизулина обратится в прокуратуру из-за ситуации в подмосковной школе - РИА Новости, 14.10.2024

Мизулина обратится в прокуратуру из-за ситуации в подмосковной школе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в прокуратуру по поводу давления, оказываемого на школьницу, которая пожаловалась на РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:44

2024-10-14T22:44

2024-10-14T22:44

общество

московская область (подмосковье)

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в прокуратуру по поводу давления, оказываемого на школьницу, которая пожаловалась на отсутствие отопления в одной из школ Московской области. Мизулина сообщила, что получила письмо от учащихся школы подмосковного поселка Запрудня. Согласно письму, которое глава Лиги безопасного интернета приводит в своем Telegram-канале, их одноклассницу вызвали к директору после обращения к Мизулиной из-за отопления. По словам учащихся, на девочку надавили, ей пришлось извиняться на камеру и сказать, что "это была шутка". "Очень жаль, что вместо выполнения своих непосредственных обязанностей, руководство некоторых школ начинает искать тех, кто отправляет письма про отсутствие отопления и устраивать в отношении школьников репрессии. Таким людям не место в образовательных учреждениях. Запрудня, Московская область. Кстати, из этой школы было сразу несколько обращений. Теперь по этой ситуации мы обратимся отдельно в прокуратуру", - сообщила Мизулина в своем Telegram-канале. При этом в официальном Telegram-канале минэнерго Подмосковья сообщают, что на текущий момент в Московской области подключено к теплу 100% социальных объектов и 99,6% многоквартирных домов. Ситуацию с отоплением конкретно в образовательных учреждениях Запрудни региональные и местные власти пока официально не комментировали.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), екатерина мизулина, лига безопасного интернета