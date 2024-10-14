Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 14.10.2024 (обновлено: 06:02 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/semi-1977878514.html
Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО
Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО - РИА Новости, 14.10.2024
Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД РФ уже удалось РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:57
2024-10-14T06:02
одесская область
нижний новгород
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД РФ уже удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе специальной военной операции. "Сорок восемь семей уже удалось воссоединить. И каждая история очень тяжелая", - сказала Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о проблемах воссоединения родителей с детьми, которых разлучил военный конфликт. Так, федеральный омбудсмен рассказала историю воссоединения российской семьи, приживавшей в Одесской области. Родителей обвинили в шпионаже и арестовали, а две дочери "были просто брошены". Бабушка девочек из Нижнего Новгорода обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой спасти детей. "Мы написали украинскому омбудсмену (Лубинцу - ред.), в итоге добились того, чтобы детей привезли на украино-молдавскую границу. Там их, продержав почти 5 часов, передали нашим сотрудникам. И потом через Армению ребят возвращали на родину, я сама их здесь встречала", - поделилась Москалькова. Кроме того, уполномоченный отметила, что дети, несмотря на обстоятельства, не бросили своего кота, они привезли его с собой в Россию. По словам Москальковой, её аппарат до сих пор пытается добиться освобождения родителей девочек. "В другом случае ко мне обратились две мамы, из Донецка и Луганска. И рассказали, что их дети, мальчик и девочка, находятся где-то за границей, попросили их вернуть. Мы вместе с МИДом стали их искать. И нашли — в Австрии", - рассказала омбудсмен. Оказалось, что детей хотели передать в австрийскую семью, но они на это не согласились. Около года аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пытался вернуть детей родителям, в итоге их удалось привезти в Россию через Турцию.
https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html
https://ria.ru/20241014/plennye-1977878347.html
одесская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесская область, нижний новгород, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец
Одесская область, Нижний Новгород, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Специальная военная операция на Украине
Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО

Москалькова: уже удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД РФ уже удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе специальной военной операции.
«
"Сорок восемь семей уже удалось воссоединить. И каждая история очень тяжелая", - сказала Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о проблемах воссоединения родителей с детьми, которых разлучил военный конфликт.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ
05:51
Так, федеральный омбудсмен рассказала историю воссоединения российской семьи, приживавшей в Одесской области. Родителей обвинили в шпионаже и арестовали, а две дочери "были просто брошены". Бабушка девочек из Нижнего Новгорода обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой спасти детей.
"Мы написали украинскому омбудсмену (Лубинцу - ред.), в итоге добились того, чтобы детей привезли на украино-молдавскую границу. Там их, продержав почти 5 часов, передали нашим сотрудникам. И потом через Армению ребят возвращали на родину, я сама их здесь встречала", - поделилась Москалькова.
Кроме того, уполномоченный отметила, что дети, несмотря на обстоятельства, не бросили своего кота, они привезли его с собой в Россию. По словам Москальковой, её аппарат до сих пор пытается добиться освобождения родителей девочек.
"В другом случае ко мне обратились две мамы, из Донецка и Луганска. И рассказали, что их дети, мальчик и девочка, находятся где-то за границей, попросили их вернуть. Мы вместе с МИДом стали их искать. И нашли — в Австрии", - рассказала омбудсмен.
Оказалось, что детей хотели передать в австрийскую семью, но они на это не согласились. Около года аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пытался вернуть детей родителям, в итоге их удалось привезти в Россию через Турцию.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ
05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьНижний НовгородРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий Лубинец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала