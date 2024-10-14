https://ria.ru/20241014/semi-1977878514.html

Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО

Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО - РИА Новости, 14.10.2024

Москалькова сообщила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД РФ уже удалось РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:57

2024-10-14T05:57

2024-10-14T06:02

одесская область

нижний новгород

россия

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что после обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД РФ уже удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе специальной военной операции. "Сорок восемь семей уже удалось воссоединить. И каждая история очень тяжелая", - сказала Москалькова в интервью сайту "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о проблемах воссоединения родителей с детьми, которых разлучил военный конфликт. Так, федеральный омбудсмен рассказала историю воссоединения российской семьи, приживавшей в Одесской области. Родителей обвинили в шпионаже и арестовали, а две дочери "были просто брошены". Бабушка девочек из Нижнего Новгорода обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой спасти детей. "Мы написали украинскому омбудсмену (Лубинцу - ред.), в итоге добились того, чтобы детей привезли на украино-молдавскую границу. Там их, продержав почти 5 часов, передали нашим сотрудникам. И потом через Армению ребят возвращали на родину, я сама их здесь встречала", - поделилась Москалькова. Кроме того, уполномоченный отметила, что дети, несмотря на обстоятельства, не бросили своего кота, они привезли его с собой в Россию. По словам Москальковой, её аппарат до сих пор пытается добиться освобождения родителей девочек. "В другом случае ко мне обратились две мамы, из Донецка и Луганска. И рассказали, что их дети, мальчик и девочка, находятся где-то за границей, попросили их вернуть. Мы вместе с МИДом стали их искать. И нашли — в Австрии", - рассказала омбудсмен. Оказалось, что детей хотели передать в австрийскую семью, но они на это не согласились. Около года аппарат уполномоченного по правам человека в РФ пытался вернуть детей родителям, в итоге их удалось привезти в Россию через Турцию.

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878132.html

https://ria.ru/20241014/plennye-1977878347.html

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нижний новгород

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одесская область, нижний новгород, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец