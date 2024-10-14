https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977991605.html

В "России сегодня" призвали противостоять санкциям в отношении СМИ

В "России сегодня" призвали противостоять санкциям в отношении СМИ - РИА Новости, 14.10.2024

В "России сегодня" призвали противостоять санкциям в отношении СМИ

Журналисты всех стран должны вместе выступать против введения санкций в отношении СМИ, неприемлемо запрещать работать репортерам без каких бы то ни было... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:07

2024-10-14T17:07

2024-10-14T17:08

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

дмитрий горностаев

урумчи

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

санкции в отношении россии

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УРУМЧИ (Китай), 14 окт - РИА Новости. Журналисты всех стран должны вместе выступать против введения санкций в отношении СМИ, неприемлемо запрещать работать репортерам без каких бы то ни было судебных решений, заявил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на Шестом всемирном медиасаммите в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. "Во многих странах Запада уже давно маргинализируются мнения, комментарии, которые не совпадают с мейнстримом, не совпадают с политикой тех властей, которые эти страны возглавляют. В европейских странах запрещён доступ к сайтам агентств РИА Новости и Sputnik и других российских СМИ. К сайтам и эфирам телеканала RT, телеканала "Россия", Первого канала. Государственные машины западных стран стали бороться с теми, кто сообщает факты. Если раньше боролись только с мнениями, то теперь борются с теми, кто сообщает факты", - сказал Горностаев. Он отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" и ее агентства РИА Новости и Sputnik стали объектом несправедливых обвинений со стороны Европейского союза, США, Великобритании, Канады и ряда других стран. "Почти 60 санкций введены против наших информационных агентств - 33 против самих средств массовой информации и 26 против сотрудников в индивидуальном качестве. Кстати, меры санкционного характера действуют и в отношении китайских СМИ в Соединенных Штатах. Кто-то в правительствах США и других западных стран бездоказательно и необоснованно стал называть нас пропагандистами и на этом основании лишает нас возможности заниматься журналистикой", - сказал замглавреда. Он подчеркнул, что это делается внеправовыми методами, граничащими с внесудебной расправой. "Российские СМИ - и государственные, и негосударственные - пытаются обвинить в том, что мы распространяем российские нарративы. Но СМИ других стран также распространяют нарративы. Китайские СМИ распространяют китайские нарративы, британские - британские нарративы. И возникает вопрос, где же критерий в том, что такое правильные нарративы, а что это такое - неправильные нарративы. Кто является арбитром в данном случае, кто является судьей?" - сказал он. Он подчеркнул, что "Россия сегодня" никогда не скрывает своих истинных намерений сообщать правду, но сейчас, отметил он, "против нас ведётся кампания по выдавливанию из других стран, наши сайты блокируют, наши каналы в соцсетях запрещают". "Я хочу напомнить, что даже в годы самого жестокого противостояния между Советским Союзом и Соединёнными Штатами американские журналисты имели возможность свободно работать в Москве, а советские журналисты - в Вашингтоне. Сейчас же происходит ситуация, когда нас вынуждают покинуть место аккредитации, которую мы получили у властей Соединенных Штатов", - сказал Горностаев. По его словам, "в цифровую эпоху мы сталкиваемся с такими проявлениями злости в отношении правды, с которыми мы не сталкивались даже в эпоху холодной войны". "Если мы говорим о единой миссии наших медиа в цифровую эпоху, мы, журналисты всех стран, должны вместе выступать против того, чтобы санкции вводились в отношении средств массовой информации и в отношении журналистов", - подчеркнул он. Он добавил, что как профессионалы, как люди, журналисты могут быть не согласны друг с другом, могут спорить, но должны быть едины в том, что попытки заставить замолчать и запретить работать СМИ, которые не нарушают законы, запретить их работу без каких бы то ни было судебных решений, абсолютно неприемлемы. Шестой Всемирный медиасаммит проходит с 12 по 17 октября в Пекине и городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР, в нем принимают участие более 500 представителей 208 ведущих СМИ, правительственных ведомств и других учреждений из 106 стран и регионов мира, а также международных организаций. Организаторами мероприятия выступают информационное агентство Синьхуа и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.

https://ria.ru/20241014/forum-1977887733.html

https://ria.ru/20241010/mediaforum-1975930112.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974716794.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

урумчи

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синьцзян-уйгурский автономный район, китай, дмитрий горностаев, урумчи, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt, санкции в отношении россии