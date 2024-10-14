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ЕС продлил санкции по химоружию - РИА Новости, 14.10.2024
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15:15 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977963469.html
ЕС продлил санкции по химоружию
ЕС продлил санкции по химоружию - РИА Новости, 14.10.2024
ЕС продлил санкции по химоружию
Совет ЕС в понедельник продлил на один год (до 16 октября 2025 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках режима санкций за... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:15
2024-10-14T15:15
россия
сирия
юлия скрипаль
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на один год (до 16 октября 2025 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках режима санкций за "распространение и применение химического оружия", следует из заявления Совета. "Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер (санкций) ЕС против распространения и применения химического оружия, введенных в отношении 25 физических и 3 юридических лиц, еще на один год, до 16 октября 2025 года", - указывается в документе. В санкционный список ЕС за химоружие в настоящее время входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с "отравлением" Алексея Навального) и три организации (две сирийских и российская). Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ. Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка. Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. В настоящее время он действует до 16 октября 2026 года. Режим предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html
https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html
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россия, сирия, юлия скрипаль, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Сирия, Юлия Скрипаль, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС продлил санкции по химоружию

Совет ЕС продлил на год санкции против физических и юридических лиц по химоружию

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на один год (до 16 октября 2025 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках режима санкций за "распространение и применение химического оружия", следует из заявления Совета.
"Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер (санкций) ЕС против распространения и применения химического оружия, введенных в отношении 25 физических и 3 юридических лиц, еще на один год, до 16 октября 2025 года", - указывается в документе.
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Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
4 марта 2023, 01:01
В санкционный список ЕС за химоружие в настоящее время входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с "отравлением" Алексея Навального) и три организации (две сирийских и российская).
Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. В настоящее время он действует до 16 октября 2026 года. Режим предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
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РоссияСирияЮлия СкрипальЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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