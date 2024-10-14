https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977875868.html

Экс-исполнительный директор МВФ оценил сроки отмены санкций против России

Экс-исполнительный директор МВФ оценил сроки отмены санкций против России - РИА Новости, 14.10.2024

Экс-исполнительный директор МВФ оценил сроки отмены санкций против России

Западные страны не снимут санкции с России в обозримом будущем, учитывая, какой враждебный курс Запад выстраивает сейчас по отношению к стране, предположил в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:55

2024-10-14T04:55

2024-10-14T04:55

россия

сша

владимир путин

новый банк развития

украина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Западные страны не снимут санкции с России в обозримом будущем, учитывая, какой враждебный курс Запад выстраивает сейчас по отношению к стране, предположил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "В обозримом будущем не вижу снятия санкций (Запада с России - ред.). Вопрос конфликта на Украине может быть решен, но отношения России с Западом останутся испорченными надолго, по моему мнению", - сказал он. Экономист объяснил, что не верит в отмену санкционного режима в обозримой перспективе, учитывая, что уже введены антироссийские санкции широкого спектра, и Запад ведет враждебную к России политику, в том числе раздаются угрозы против страны. К снятию санкций не приведет и результат президентских выборов в США, каким бы он ни оказался, полагает собеседник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977867086.html

https://ria.ru/20241012/prezident-1977714931.html

россия

сша

украина

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россия, сша, владимир путин, новый банк развития, украина