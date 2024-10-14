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В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире - РИА Новости, 14.10.2024
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13:24 14.10.2024 (обновлено: 13:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:24
2024-10-14T13:30
казань
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дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент РФ будет готовиться к предстоящему саммиту БРИКС в Казани."Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сказал Песков.Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
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казань, брикс, дмитрий песков, россия, в мире
Казань, БРИКС, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире

Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент РФ будет готовиться к предстоящему саммиту БРИКС в Казани.
"Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сказал Песков.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.
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