https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html

В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире

В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире - РИА Новости, 14.10.2024

В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире

Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:24

2024-10-14T13:24

2024-10-14T13:30

казань

брикс

дмитрий песков

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb5c02bd9ac87cd637868098b3781d22.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент РФ будет готовиться к предстоящему саммиту БРИКС в Казани."Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сказал Песков.Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.

https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, брикс, дмитрий песков, россия, в мире