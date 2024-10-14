https://ria.ru/20241014/sammit-1977937045.html
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:24
2024-10-14T13:24
2024-10-14T13:30
казань
брикс
дмитрий песков
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb5c02bd9ac87cd637868098b3781d22.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент РФ будет готовиться к предстоящему саммиту БРИКС в Казани."Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сказал Песков.Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaaf1aa5dea5e85d78441f9edb7a92ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, брикс, дмитрий песков, россия, в мире
Казань, БРИКС, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет одним из главных событий мировой повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент РФ будет готовиться к предстоящему саммиту БРИКС в Казани.
"Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сказал Песков.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.