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Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт - РИА Новости, 14.10.2024
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22:57 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/salmond-1978042812.html
Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт
Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт - РИА Новости, 14.10.2024
Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт
Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:57
2024-10-14T22:57
алекс салмонд
шотландия
северная македония
в мире
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт, сообщила в понедельник шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление партии Alba. В субботу вечером стало известно, что Салмонд скончался после выступления с речью в Северной Македонии в возрасте 69 лет. "Посмертное обследование подтвердило, что причиной смерти Алекса Салмонда стал инфаркт", - говорится в статье. Правительства Британии и Шотландии работают над репатриацией тела политика, уточняет газета. Ранее Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком. Салмонд также занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год.
https://ria.ru/20241012/salmond-1977777177.html
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алекс салмонд, шотландия, северная македония, в мире
Алекс Салмонд, Шотландия, Северная Македония, В мире
Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт

Alba: причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт

© AP Photo / Scott HeppellАлекс Салмонд
Алекс Салмонд - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Алекс Салмонд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт, сообщила в понедельник шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление партии Alba.
В субботу вечером стало известно, что Салмонд скончался после выступления с речью в Северной Македонии в возрасте 69 лет.
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"Посмертное обследование подтвердило, что причиной смерти Алекса Салмонда стал инфаркт", - говорится в статье.
Правительства Британии и Шотландии работают над репатриацией тела политика, уточняет газета.
Ранее Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком.
Салмонд также занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год.
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