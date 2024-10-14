https://ria.ru/20241014/salmond-1978042812.html

Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт

Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт - РИА Новости, 14.10.2024

Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт

Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:57

2024-10-14T22:57

2024-10-14T22:57

алекс салмонд

шотландия

северная македония

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт, сообщила в понедельник шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление партии Alba. В субботу вечером стало известно, что Салмонд скончался после выступления с речью в Северной Македонии в возрасте 69 лет. "Посмертное обследование подтвердило, что причиной смерти Алекса Салмонда стал инфаркт", - говорится в статье. Правительства Британии и Шотландии работают над репатриацией тела политика, уточняет газета. Ранее Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком. Салмонд также занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год.

https://ria.ru/20241012/salmond-1977777177.html

https://ria.ru/20211108/shotlandiya-1758102270.html

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алекс салмонд, шотландия, северная македония, в мире