https://ria.ru/20241014/ryba-1977873850.html

Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы

Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы - РИА Новости, 14.10.2024

Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы

Белая и красная рыба полезны, так как содержат много белка и жирные кислоты, при этом красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:55

2024-10-14T03:55

2024-10-14T03:55

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Белая и красная рыба полезны, так как содержат много белка и жирные кислоты, при этом красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба является менее калорийной, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "В плане питательных веществ красная рыба, несомненно, богаче. Но при патологиях желудочно-кишечного тракта мы чаще рекомендуем белую рыбу. Она содержит меньше жира. Также она менее аллергенна", - сказала Ильяшенко. По этой причине врач рекомендует родителям начинать введение рыбного прикорма для маленького ребенка именно с белой рыбы, например, минтая, трески, хека.

https://ria.ru/20241011/mintay-1977508206.html

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общество