Рейтинг@Mail.ru
Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/rossija-1977976478.html
Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине
Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине
Посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Россию для оценки усилий по содействию... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:12
2024-10-14T16:12
в мире
россия
москва
украина
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_0:34:3196:1832_1920x0_80_0_0_7dd8b1dc3c91da88eaf3202596643729.jpg
ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Россию для оценки усилий по содействию воссоединению семей и обмену пленными, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола. "Подтверждаю, что кардинал Маттео Дзуппи сегодня начал новый визит в Москву в рамках миссии, порученной ему папой Франциском в прошлом году, чтобы встретиться с властями и оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену пленными", - сообщил представитель ватиканской пресс-службы. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Дзуппи провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, эту информацию подтвердил МИД РФ. Другой источник не исключил встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руки Кириллом. Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20230702/vatikan-1881773562.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881293516_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_ff2eacdbd164a367135913e55f5549d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Украина, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Сергей Лавров
Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине прибыл в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Россию для оценки усилий по содействию воссоединению семей и обмену пленными, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола.
"Подтверждаю, что кардинал Маттео Дзуппи сегодня начал новый визит в Москву в рамках миссии, порученной ему папой Франциском в прошлом году, чтобы встретиться с властями и оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену пленными", - сообщил представитель ватиканской пресс-службы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Дзуппи провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, эту информацию подтвердил МИД РФ. Другой источник не исключил встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руки Кириллом.
Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине
2 июля 2023, 18:42
 
В миреРоссияМоскваУкраинаМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала