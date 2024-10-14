https://ria.ru/20241014/rossija-1977976478.html

Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине

Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

Посланник папы Римского прибыл в Москву для обсуждения ситуации на Украине

Посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Россию для оценки усилий по содействию... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:12

2024-10-14T16:12

2024-10-14T16:12

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маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

сергей лавров

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ВАТИКАН, 14 окт – РИА Новости. Посланник папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Россию для оценки усилий по содействию воссоединению семей и обмену пленными, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола. "Подтверждаю, что кардинал Маттео Дзуппи сегодня начал новый визит в Москву в рамках миссии, порученной ему папой Франциском в прошлом году, чтобы встретиться с властями и оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену пленными", - сообщил представитель ватиканской пресс-службы. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Дзуппи провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, эту информацию подтвердил МИД РФ. Другой источник не исключил встречи кардинала с патриархом Московским и всея Руки Кириллом. Год назад папа поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

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