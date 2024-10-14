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В США сделали резкое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 14.10.2024 (обновлено: 14:46 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ritter-1977948091.html
В США сделали резкое заявление о будущем Украины
В США сделали резкое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 14.10.2024
В США сделали резкое заявление о будущем Украины
Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Вы должны быть в состоянии... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:13
2024-10-14T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — говорится в публикации. На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.В июне этого года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html
https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
В США сделали резкое заявление о будущем Украины

Риттер: Украина получит концовку конфликта в японском стиле

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.
В июне этого года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
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