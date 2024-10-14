https://ria.ru/20241014/ritter-1977948091.html

В США сделали резкое заявление о будущем Украины

В США сделали резкое заявление о будущем Украины - РИА Новости, 14.10.2024

В США сделали резкое заявление о будущем Украины

Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Вы должны быть в состоянии... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:13

2024-10-14T14:13

2024-10-14T14:46

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украину ждет та же развязка конфликта, что и в свое время Японию, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Вы должны быть в состоянии сражаться с Россией до победного конца. А вы не можете. Поэтому вас ждет конец конфликта в японском стиле: безоговорочная капитуляция", — говорится в публикации. На прошлой неделе газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991 года.В июне этого года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977911543.html

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в мире, украина, россия, нато