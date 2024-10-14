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Школа экспорта РЭЦ помогла бизнесу в развитии экспортных проектов - РИА Новости, 14.10.2024
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18:47 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/rets-1978017434.html
Школа экспорта РЭЦ помогла бизнесу в развитии экспортных проектов
Школа экспорта РЭЦ помогла бизнесу в развитии экспортных проектов - РИА Новости, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ помогла бизнесу в развитии экспортных проектов
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему "Как учиться на чужих ошибках, экспортный разбор РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:47
2024-10-14T18:47
экономика
москва
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему "Как учиться на чужих ошибках, экспортный разбор бизнес-проектов" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Участники мастер-класса получили возможность разобраться в тонкостях развития экспортных проектов, изучая практические примеры, которые помогли им распознать и использовать ошибки, а также выявить возможности для построения успешного международного бизнеса", - говорится в сообщении.Наставники Школы экспорта РЭЦ продемонстрировали, как выйти за рамки привычных бизнес-паттернов на этапе становления компании как экспортера. Они обучили участников, как вовремя распознавать слабые места в экспортных проектах и что предпринять, чтобы превратить их в преимущества. Кроме того, были обсуждены источники для дальнейшего развития торговли на международных рынках.В ходе мероприятия предприниматели смогли взглянуть на свои бизнес-модели с разных ракурсов. Они ознакомились с доступными аналитическими инструментами на реальных примерах, общались с собственниками и топ-менеджерами действующих компаний-экспортеров, которые поделились своими проблемами и предложили пути их решения. Участники также проанализировали ключевые процессы в экспортной деятельности, включая финансовые показатели и маркетинговую стратегию, и сделали выводы о сильных и слабых сторонах своих экспортных проектов. Вопросы к опытным специалистам в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) также нашли свое место на площадке.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина подчеркнула важность поддержки опытных наставников в условиях масштабной переориентации российского экспорта на новые рынки и противодействия внешним торговым ограничениям."В таких условиях особенно сложно следить за всеми изменениями в сфере ВЭД и адаптироваться к ним, особенно для новичков. Поэтому важно не только обеспечить предпринимателей поддержкой, но и предоставить им возможность ознакомиться с успешным опытом действующих экспортеров", - отметила Никитина на мастер-классе.Кроме того, участники мастер-класса имели возможность участвовать в розыгрыше индивидуальных экспресс-консультаций с наставниками Школы экспорта РЭЦ. Три компании получили шанс на подробный разбор своих экспортных проектов от опытных специалистов и разработку плана дальнейших действий по их развитию. Подобные консультации и дальнейшее сопровождение экспортных проектов на всех этапах их реализации доступны в рамках услуги Школы экспорта РЭЦ "Экспортное наставничество". Более подробную информацию об этой услуге можно найти на сайте Школы экспорта РЭЦ.Организатор международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
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экономика, москва, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Москва, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Школа экспорта РЭЦ помогла бизнесу в развитии экспортных проектов

© РИА Новости / Кирилл ЗыковШкола экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела мастер-класс для предпринимателей на тему "Как учиться на чужих ошибках, экспортный разбор бизнес-проектов" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Участники мастер-класса получили возможность разобраться в тонкостях развития экспортных проектов, изучая практические примеры, которые помогли им распознать и использовать ошибки, а также выявить возможности для построения успешного международного бизнеса", - говорится в сообщении.
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и МКБ (Московский кредитный банк) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских экспортеров и о сотрудничестве в области повышения компетенций профильных сотрудников, обеспечивающих работу с российскими компаниями-экспортерами. Соглашение 14 октября на полях Международного экспортного форума Сделано в России подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и Заместитель Председателя Правления Московского кредитного банка Андрей Карасев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ и МКБ будут поддерживать российских экспортеров МСП
Вчера, 15:59
Наставники Школы экспорта РЭЦ продемонстрировали, как выйти за рамки привычных бизнес-паттернов на этапе становления компании как экспортера. Они обучили участников, как вовремя распознавать слабые места в экспортных проектах и что предпринять, чтобы превратить их в преимущества. Кроме того, были обсуждены источники для дальнейшего развития торговли на международных рынках.
В ходе мероприятия предприниматели смогли взглянуть на свои бизнес-модели с разных ракурсов. Они ознакомились с доступными аналитическими инструментами на реальных примерах, общались с собственниками и топ-менеджерами действующих компаний-экспортеров, которые поделились своими проблемами и предложили пути их решения. Участники также проанализировали ключевые процессы в экспортной деятельности, включая финансовые показатели и маркетинговую стратегию, и сделали выводы о сильных и слабых сторонах своих экспортных проектов. Вопросы к опытным специалистам в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД) также нашли свое место на площадке.
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина подчеркнула важность поддержки опытных наставников в условиях масштабной переориентации российского экспорта на новые рынки и противодействия внешним торговым ограничениям.
"В таких условиях особенно сложно следить за всеми изменениями в сфере ВЭД и адаптироваться к ним, особенно для новичков. Поэтому важно не только обеспечить предпринимателей поддержкой, но и предоставить им возможность ознакомиться с успешным опытом действующих экспортеров", - отметила Никитина на мастер-классе.
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 15:31
Кроме того, участники мастер-класса имели возможность участвовать в розыгрыше индивидуальных экспресс-консультаций с наставниками Школы экспорта РЭЦ. Три компании получили шанс на подробный разбор своих экспортных проектов от опытных специалистов и разработку плана дальнейших действий по их развитию. Подобные консультации и дальнейшее сопровождение экспортных проектов на всех этапах их реализации доступны в рамках услуги Школы экспорта РЭЦ "Экспортное наставничество". Более подробную информацию об этой услуге можно найти на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Организатор международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) провела бизнес-игру Экспорт. Карьерный трек на Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ провела бизнес-игру на форуме "Сделано в России"
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ЭкономикаМоскваРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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