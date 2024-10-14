https://ria.ru/20241014/rets-1977973837.html

Школа экспорта РЭЦ и МКБ будут поддерживать российских экспортеров МСП

Школа экспорта РЭЦ и МКБ будут поддерживать российских экспортеров МСП - РИА Новости, 14.10.2024

Школа экспорта РЭЦ и МКБ будут поддерживать российских экспортеров МСП

Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский кредитный банк (МКБ) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:59

2024-10-14T15:59

2024-10-14T15:59

экономика

россия

московский кредитный банк

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский кредитный банк (МКБ) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских экспортеров и о сотрудничестве в области повышения компетенций профильных сотрудников, обеспечивающих работу с российскими компаниями-экспортерами, соответствующее соглашение 14 октября на полях международного экспортного форума "Сделано в России" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и заместитель председателя правления Московского кредитного банка Андрей Карасев, сообщает РЭЦ."Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и МКБ по поддержке российского экспорта, повышению качества кадрового ресурса, обеспечивающего данную отрасль, через организацию постоянной коммуникации и обмена знаниями и опытом. Так, Школа экспорта РЭЦ и МКБ планируют совместно разрабатывать образовательные и акселерационные программы, а также организовывать собственные тематические мероприятия для субъектов малого бизнеса", - говорится в сообщении."Развитие российского экспорта напрямую зависит от качества его поддержки и организации сопутствующей инфраструктуры, в том числе финансовых услуг. Сотрудничество с Московским кредитным банком позволит как улучшить общее качество финансовых продуктов для экспортеров и повысить стандарты на рынке финуслуг для международных компаний, так и получать актуальные данные о потребностях бизнеса для развития инструментов государственной поддержки экспорта", - подчеркнула Никитина."Подписание соглашения со Школой экспорта РЭЦ - это важный шаг на пути к укреплению поддержки российских экспортеров. Мы уверены, что синергия наших знаний и ресурсов позволит создать более эффективные финансовые решения и образовательные программы, которые помогут в первую очередь компаниям малого бизнеса получить соответствующий опыт и выйти на международную арену. Мы со стороны банка нацелены на развитие финансовых продуктов для клиентов сегмента малого бизнеса", - заявил Карасев.

https://ria.ru/20241014/rets-1977973303.html

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экономика, россия, московский кредитный банк