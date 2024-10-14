Школа экспорта РЭЦ и МКБ будут поддерживать российских экспортеров МСП
© РИА Новости / Кирилл ЗыковШкола экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и МКБ (Московский кредитный банк) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских экспортеров и о сотрудничестве в области повышения компетенций профильных сотрудников, обеспечивающих работу с российскими компаниями-экспортерами. Соглашение 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и Заместитель Председателя Правления Московского кредитного банка Андрей Карасев
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и МКБ (Московский кредитный банк) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских экспортеров и о сотрудничестве в области повышения компетенций профильных сотрудников, обеспечивающих работу с российскими компаниями-экспортерами. Соглашение 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и Заместитель Председателя Правления Московского кредитного банка Андрей Карасев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Московский кредитный банк (МКБ) договорились о совместной поддержке субъектов малого бизнеса - российских экспортеров и о сотрудничестве в области повышения компетенций профильных сотрудников, обеспечивающих работу с российскими компаниями-экспортерами, соответствующее соглашение 14 октября на полях международного экспортного форума "Сделано в России" подписали генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и заместитель председателя правления Московского кредитного банка Андрей Карасев, сообщает РЭЦ.
"Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и МКБ по поддержке российского экспорта, повышению качества кадрового ресурса, обеспечивающего данную отрасль, через организацию постоянной коммуникации и обмена знаниями и опытом. Так, Школа экспорта РЭЦ и МКБ планируют совместно разрабатывать образовательные и акселерационные программы, а также организовывать собственные тематические мероприятия для субъектов малого бизнеса", - говорится в сообщении.
"Развитие российского экспорта напрямую зависит от качества его поддержки и организации сопутствующей инфраструктуры, в том числе финансовых услуг. Сотрудничество с Московским кредитным банком позволит как улучшить общее качество финансовых продуктов для экспортеров и повысить стандарты на рынке финуслуг для международных компаний, так и получать актуальные данные о потребностях бизнеса для развития инструментов государственной поддержки экспорта", - подчеркнула Никитина.
"Подписание соглашения со Школой экспорта РЭЦ - это важный шаг на пути к укреплению поддержки российских экспортеров. Мы уверены, что синергия наших знаний и ресурсов позволит создать более эффективные финансовые решения и образовательные программы, которые помогут в первую очередь компаниям малого бизнеса получить соответствующий опыт и выйти на международную арену. Мы со стороны банка нацелены на развитие финансовых продуктов для клиентов сегмента малого бизнеса", - заявил Карасев.