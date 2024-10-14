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Усилия регионов и центра способствуют реализации экспортного потенциала РФ

Усилия регионов и центра способствуют реализации экспортного потенциала РФ - РИА Новости, 14.10.2024

Усилия регионов и центра способствуют реализации экспортного потенциала РФ

Синергия федерального центра и российских регионов, на которые приходится до 80% российского экспорта, – ключевой фактор преодоления существующих барьеров и... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:54

2024-10-14T15:54

2024-10-14T15:54

экономика

россия

москва

андрей назаров

василий орлов (губернатор)

игорь кобзев

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Синергия федерального центра и российских регионов, на которые приходится до 80% российского экспорта, – ключевой фактор преодоления существующих барьеров и реализации экспортного потенциала российской экономики, к такому выводу пришли участники стратегической сессии "Региональный экспорт – новые решения", состоявшейся в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В дискуссии приняли участие свыше 200 представителей федеральных органов власти, государственных институтов развития, региональных ведомств и представителей бизнеса. Модератором сессии выступил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский", - говорится в сообщении.В ходе сессии были обсуждены обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт", стратегическое видение развития экспорта до 2030 года, деятельность профильной комиссии Госсовета Российской Федерации по экспорту, рассмотрены лучшие региональные практики, а также сформированы предложения о поддержке экспортной деятельности на федеральном уровне.Как рассказал и.о. директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, в обновленном нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" на втором этапе следующего пятилетнего цикла министерство сфокусируется на закреплении российского промышленного присутствия в дружественных странах. В частности, планируется поддержка создания отечественным бизнесом транспортно-логистических центров, промышленных парков и объектов портовой инфраструктуры за рубежом."Для развития экспорта по новым направлениям и снижения логистических затрат в планах - компенсация затрат операторам для предоставления скидки промышленникам на морские контейнерные перевозки в Латинскую Америку и Африку. Это позволит разгрузить действующие транспортные линии, задействовать "дорогие" маршруты и международные транспортно-логистические коридоры и таким образом обеспечить усиление позиций российских компаний на иностранных рынках", - добавил Галиуллин.Также были рассмотрены и актуальные тренды в экспорте услуг. По данным министерства экономического развития РФ, за первые восемь месяцев этого года объем экспорта услуг составил около 27 миллиардов рублей, что на 1,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года."Наблюдается положительная динамика в сфере въездного туризма, включая личные, деловые поездки иностранных граждан в Россию, а также получение медицинских и образовательных услуг. Темп роста по сравнению с 2022 годом составил 45%", - отметила Лилия Щур-Труханович, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ.По ее словам, для повышения вовлеченности регионов в экспорт услуг необходимы дополнительные меры стимулирования, которые позволят увеличить объем экспорта и закрепить российских экспортеров на ключевых рынках. Поддержка особенно важна для экспорта программного обеспечения, ИТ-услуг, услуг креативной индустрии, а также в сфере геологоразведочных и нефтесервисных услуг.Важной темой обсуждения стали передовые практики развития экспортной деятельности в регионах России. Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что в условиях переориентации на Восток экспорт приобретает особое значение для регионов."Мы готовы поделиться решениями Амурской области в этой сфере. Наше преимущество - уникальные компетенции в работе с Китаем, которые способствуют развитию экспорта. Амурская область является своего рода "практической лабораторией" сотрудничества двух стран и формирует Центр компетенций федерального значения, который будет оказывать спектр услуг российским регионам и бизнесу по вопросам сотрудничества с Китаем и странами АТР", - заявил Орлов.В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев акцентировал внимание на том, что перспективы развития экспорта должны быть неотрывно связаны с обеспечением технологического лидерства и увеличением поставок высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки. В связи с этим скорейшего решения, по его мнению, требуют проблемы, связанные с вывозом продукции на восток.Как уточнил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев, кардинальный разворот всей многолетней экспортной стратегии страны совпал с завершением реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в его текущей версии."Нам нужно максимально сосредоточиться на том, чтобы обновленная версия нацпроекта включила в себя не просто лучшие и показавшие свою эффективность направления, а учитывала главное - актуальность применения старых, скорректированных или совершенно новых механизмов на практике. Внешняя торговля - это стратегически важная задача для страны, ее цель - увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Мне бы хотелось, чтобы все, кто сегодня принимает решения в этом направлении, признали, что достичь этой цели без регионов невозможно. Поэтому в условиях разворота на Восток нужно сделать параллельно еще один, внутренний, разворот в сторону регионов, где ННЭ преимущественно и формируется", - сказал Мураев.Как рассказал исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров, в регионе создали эффективную систему для продвижения внешнеэкономических интересов республики. Успешно внедряются инструменты регионального экспортного стандарта. По итогам полугодия 2024 года внешнеторговый оборот Башкортостана вырос на 12,5%, а экспорт – на 13,7%.С учетом национальных целей развития страны мы сформировали программу "Алга на экспорт". Она рассчитана до 2030 года и включает как хорошо зарекомендовавшие себя инструменты, так и новые практики. В том числе мы финансово стимулируем компании, обеспечиваем им информационно-маркетинговое сопровождение, подключаем их к целевым поддерживающим проектам, продвигаем за рубежом с помощью наших представительств. В целом ожидаем, что реализация всех обозначенных активностей позволит к 2030 году довести экспорт продукции промышленности до 2,8 миллиарда долларов, сельского хозяйства – до 650 миллионов долларов, а также в 1,5 раза нарастить объем экспорта услуг медицинского туризма", – комментирует Назаров.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, "Москва 24", Business FM, РИА Новости, "Интерфакс", "Коммерсант", Российская газета, "Эксперт", News.ru, Малый бизнес Москвы, "ФедералПресс", "Вестник агропромышленного комплекса", "Вестник экономики", а также Sudostroenie.info.

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экономика, россия, москва, андрей назаров, василий орлов (губернатор), игорь кобзев