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РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
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15:20 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/rets-1977965370.html
РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России"
РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024
РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует масштабировать программу продвижения отечественных производителей на внешних рынках под национальным... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:20
2024-10-14T15:20
экономика
россия
китай
москва
алексей репик
вячеслав фетисов
дмитрий сычев
центр международной торговли
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует масштабировать программу продвижения отечественных производителей на внешних рынках под национальным брендом "Сделано в России", в планах - использование инновационных инструментов продвижения, совершенствование уже имеющихся практик, а также увеличение масштаба акций под нацбрендом "Сделано в России", соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в сентябре на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом "Сделано в России". Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" стала одним из главных событий Международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве", - говорится в сообщении."83% компаний хотят поставлять свою продукцию в дальнее зарубежье, где пока с нашими несырьевыми товарами плохо знакомы. Программа продвижения "Сделано в России" - это ответ РЭЦ на вызовы, связанные с переориентацией на новые рынки сбыта. Программа позволяет сформировать положительный имидж России и отечественных товаров, тем самым увеличивая спрос на все, что "сделано в России", - подчеркнула в ходе дискуссии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По словам главы РЭЦ, под знаком "Сделано в России" реализовывается и продвигается при поддержке РЭЦ за рубежом уже почти 8,5 тысяч товарных позиций: от продуктов питания до лекарств и высокотехнологичных разработок. Под национальным брендом РЭЦ продвигает российскую продукцию на крупнейших международных выставках, деловых мероприятиях в России и за рубежом, на ключевых мировых маркетплейсах. Постоянно внедряются и тестируются новые форматы продвижения: промоакции с лидерами общественного мнения, фестивали-ярмарки "Сделано в России", спортивные мероприятия, такие как хоккейный матч "Сделано в России" с звездным составом, и т.д.Продвижение национального бренда неразрывно связано с популяризацией культуры и ценностей России. Своим видением усиления имиджа России на мировой арене за счет продвижения культурного кода поделился заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин. О том, как анимационные образы способны усилить позиции отечественных брендов за рубежом, рассказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.По мнению председателя "Деловой России" Алексея Репика, реализуемая РЭЦ программа продвижения национального бренда "Сделано в России" - это эволюционирующая и развивающаяся система. "Общественная и медийная капитализация и эффект, который получают предприятия от совместной работы, давно переросли концепт, стали системой, которая, конечно, нуждается в самосовершенствовании", - сказал он.Говоря о роли РЭЦ, Репик подчеркнул, что в центре "умеют учиться, развиваться, при этом не забывают истоки, с которых все начиналось. Это касается не только "Сделано в России", а вообще превосходства российской экспортной продукции".Одним из ярчайших символов, с которыми Россия ассоциируется в мире, является хоккей. Спортивные мероприятия выступают эффективной площадкой для международного диалога и укрепления сотрудничества, считает первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Вячеслав Фетисов."Зарубежный потребитель узнает Россию, читая русскую классику, восхищаясь успехами спортсменов и, конечно, пробуя российскую продукцию. Спорт воплощает командный дух, силу воли и стремление к победе, и под брендом "Сделано в России" продвигается идея, что эти качества присущи и российской продукции, известной во всем мире своим высоким качеством и надежностью", - подчеркнул Фетисов.Известный российский футболист, президент футбольного клуба "Иртыш" Дмитрий Сычев поддержал необходимость активного вовлечения спортсменов, культурных деятелей и лидеров общественного мнения в продвижение достижений и ценностей России под нацбрендом "Сделано в России" и призвал их участвовать в акциях, которые проводит РЭЦ."Активное вовлечение спортсменов и творческих личностей в продвижение бренда "Сделано в России" - наше общее дело - может стать важным шагом к укреплению позиций России на международной арене", - отметил Сычев.Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено российско-китайскому сотрудничеству. Именно Китай стал пилотным рынком для тестирования новых форматов продвижения бренда "Сделано в России", через которые РЭЦ продвигает российских экспортеров как на маркетплейсах и в социальных сетях, так и в ретейл-сетях, на выставках, на уникальных фестивалях-ярмарках "Сделано в России".Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил существенный рост интереса китайских потребителей к российской продукции, который удается стимулировать в том числе благодаря продвижению бренда "Сделано в России". В свою очередь президент крупного московского производителя мороженого БРПИ Агнесса Осипова поделилась, как российскому мороженому удается закрепиться на китайском рынке и как БРПИ совместно с РЭЦ продвинули специально разработанный под китайский рынок продукт.Посмотреть запись трансляции дискуссии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
https://ria.ru/20241014/rets-1977963676.html
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экономика, россия, китай, москва, алексей репик, вячеслав фетисов, дмитрий сычев, центр международной торговли, союзмультфильм, деловая россия
Экономика, Россия, Китай, Москва, Алексей Репик, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Сычев, Центр международной торговли, Союзмультфильм, Деловая Россия

РЭЦ расширяет программу продвижения национального бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл ЗыковДискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом "Сделано в России". Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" стала одним из главных событий Международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве. Организатор форума — Российский экспортный центр
Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом Сделано в России. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары стала одним из главных событий Международного экспортного форума Сделано в России, который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве. Организатор форума — Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом "Сделано в России". Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" стала одним из главных событий Международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве. Организатор форума — Российский экспортный центр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) планирует масштабировать программу продвижения отечественных производителей на внешних рынках под национальным брендом "Сделано в России", в планах - использование инновационных инструментов продвижения, совершенствование уже имеющихся практик, а также увеличение масштаба акций под нацбрендом "Сделано в России", соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в сентябре на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Дискуссия о решении проблемы низкой узнаваемости российской продукции за рубежом "Сделано в России". Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" стала одним из главных событий Международного экспортного форума "Сделано в России", который состоялся 14 октября в Центре международной торговли в Москве", - говорится в сообщении.
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сферы услуг поддержки предприятий-экспортеров. Подписи на документе 14 октября на полях Международного экспортного форума Сделано в России поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Школа экспорта РЭЦ и НЦМиКЦ Белоруссии продолжат укреплять сотрудничество
Вчера, 15:15
"83% компаний хотят поставлять свою продукцию в дальнее зарубежье, где пока с нашими несырьевыми товарами плохо знакомы. Программа продвижения "Сделано в России" - это ответ РЭЦ на вызовы, связанные с переориентацией на новые рынки сбыта. Программа позволяет сформировать положительный имидж России и отечественных товаров, тем самым увеличивая спрос на все, что "сделано в России", - подчеркнула в ходе дискуссии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
По словам главы РЭЦ, под знаком "Сделано в России" реализовывается и продвигается при поддержке РЭЦ за рубежом уже почти 8,5 тысяч товарных позиций: от продуктов питания до лекарств и высокотехнологичных разработок. Под национальным брендом РЭЦ продвигает российскую продукцию на крупнейших международных выставках, деловых мероприятиях в России и за рубежом, на ключевых мировых маркетплейсах. Постоянно внедряются и тестируются новые форматы продвижения: промоакции с лидерами общественного мнения, фестивали-ярмарки "Сделано в России", спортивные мероприятия, такие как хоккейный матч "Сделано в России" с звездным составом, и т.д.
Продвижение национального бренда неразрывно связано с популяризацией культуры и ценностей России. Своим видением усиления имиджа России на мировой арене за счет продвижения культурного кода поделился заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин. О том, как анимационные образы способны усилить позиции отечественных брендов за рубежом, рассказала председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
По мнению председателя "Деловой России" Алексея Репика, реализуемая РЭЦ программа продвижения национального бренда "Сделано в России" - это эволюционирующая и развивающаяся система. "Общественная и медийная капитализация и эффект, который получают предприятия от совместной работы, давно переросли концепт, стали системой, которая, конечно, нуждается в самосовершенствовании", - сказал он.
Говоря о роли РЭЦ, Репик подчеркнул, что в центре "умеют учиться, развиваться, при этом не забывают истоки, с которых все начиналось. Это касается не только "Сделано в России", а вообще превосходства российской экспортной продукции".
Заключение соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром и Правительством Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве
Вчера, 12:03
Одним из ярчайших символов, с которыми Россия ассоциируется в мире, является хоккей. Спортивные мероприятия выступают эффективной площадкой для международного диалога и укрепления сотрудничества, считает первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Зарубежный потребитель узнает Россию, читая русскую классику, восхищаясь успехами спортсменов и, конечно, пробуя российскую продукцию. Спорт воплощает командный дух, силу воли и стремление к победе, и под брендом "Сделано в России" продвигается идея, что эти качества присущи и российской продукции, известной во всем мире своим высоким качеством и надежностью", - подчеркнул Фетисов.
Известный российский футболист, президент футбольного клуба "Иртыш" Дмитрий Сычев поддержал необходимость активного вовлечения спортсменов, культурных деятелей и лидеров общественного мнения в продвижение достижений и ценностей России под нацбрендом "Сделано в России" и призвал их участвовать в акциях, которые проводит РЭЦ.
"Активное вовлечение спортсменов и творческих личностей в продвижение бренда "Сделано в России" - наше общее дело - может стать важным шагом к укреплению позиций России на международной арене", - отметил Сычев.
Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено российско-китайскому сотрудничеству. Именно Китай стал пилотным рынком для тестирования новых форматов продвижения бренда "Сделано в России", через которые РЭЦ продвигает российских экспортеров как на маркетплейсах и в социальных сетях, так и в ретейл-сетях, на выставках, на уникальных фестивалях-ярмарках "Сделано в России".
Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил существенный рост интереса китайских потребителей к российской продукции, который удается стимулировать в том числе благодаря продвижению бренда "Сделано в России". В свою очередь президент крупного московского производителя мороженого БРПИ Агнесса Осипова поделилась, как российскому мороженому удается закрепиться на китайском рынке и как БРПИ совместно с РЭЦ продвинули специально разработанный под китайский рынок продукт.
Посмотреть запись трансляции дискуссии можно на сайте форума.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
РЭЦ: большинство несырьевого экспорта РФ приходится на дружественные рынки
11 октября, 12:47
 
ЭкономикаРоссияКитайМоскваАлексей РепикВячеслав ФетисовДмитрий СычевЦентр международной торговлиСоюзмультфильмДеловая Россия
 
 
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