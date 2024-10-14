https://ria.ru/20241014/rets-1977921667.html

РЭЦ и НЦМиКЦ подписали Меморандум о сотрудничестве

РЭЦ и НЦМиКЦ подписали Меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2024

РЭЦ и НЦМиКЦ подписали Меморандум о сотрудничестве

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и белорусское Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен"... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:23

2024-10-14T12:23

2024-10-14T12:23

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россия

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вероника никишина

росэксимбанк

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и белорусское Республиканское унитарное предприятие "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" (НЦМиКЦ) подписали Меморандум о сотрудничестве, который направлен на развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Белоруссией в сфере внешнеэкономической деятельности, подписи на документе поставили директор НЦМиКЦ Николай Борисевич и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, сообщает центр."Меморандум охватывает широкий спектр направлений, включая проведение анализа рынков, способствующих росту торговли и экспорта, разработку инициатив по идентификации несырьевых секторов и проектов, представляющих взаимный интерес, а также содействие укреплению экономического, торгового и делового сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении."Этот меморандум является инструментом реализации договоренностей, достигнутых с руководством Республики Беларусь в конце прошлого года. Он создает дополнительную основу для совместной реализации проектов, представляющих взаимный интерес. Эти проекты уже реализуются или запланированы в области здравоохранения, в сферах транспортной связанности и промышленной кооперации. Помимо этого будут расширены обмен информацией о специфике ведения бизнеса в наших странах, а также содействие в организации и участии в деловых мероприятиях", - подчеркнула Никишина.В рамках реализации меморандума будет организован ряд мероприятий, направленных на увеличение экспортного потенциала России и Белоруссии. Так, РЭЦ окажет поддержку в поиске потенциальных российских поставщиков и покупателей, а также предложит организацию доступного финансирования экспортных контрактов и возможности по предоставлению страхования от ЭКСАР.Со стороны НЦМиКЦ основными задачами будут передача актуальной информации о планах, предусмотренных к реализации торгово-закупочными и инвестиционными программами, а также обеспечение запросов на поиск российских поставщиков, от клиентов НЦМиКЦ, а также поиск потенциальных белорусских поставщиков по импортозамещению по запросам российских компаний."Подписанный меморандум является важным шагом к углублению экономических связей между Россией и Беларусью. Мы уверены, что совместные усилия позволят нам не только увеличить объемы торговли, но и создать новые возможности для наших компаний", - отметил Борисевич.Заключение меморандума открывает новые горизонты для российских экспортеров, предоставляя доступ к партнеру с обширной экспертизой в области поддержки ВЭД в Белоруссии. Белорусским компаниям открываются дополнительные возможности по расширению сотрудничества на российском рынке при использовании инструментария Группы РЭЦ. Это сотрудничество обещает стать важным инструментом для укрепления позиций обеих стран на международной арене и создания новых возможностей для бизнеса.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - РЭЦ. Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".

https://ria.ru/20241014/priamure-1977918598.html

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экономика, россия, белоруссия, москва, вероника никишина, росэксимбанк, фонд "росконгресс"