https://ria.ru/20241014/pvo-1978028132.html

ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью

ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 14.10.2024

ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью девять БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:56

2024-10-14T19:56

2024-10-14T20:01

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью девять БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены девять БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, александр богомаз, россия