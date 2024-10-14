https://ria.ru/20241014/pvo-1978028132.html
ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью
ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 14.10.2024
ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью девять БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:56
2024-10-14T19:56
2024-10-14T20:01
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в небе над Брянской областью девять БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены девять БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью