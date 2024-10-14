https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров - РИА Новости, 14.10.2024

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров

Водителей будут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров, закон об этом подписал Владимир Путин, документ опубликовали на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:34

2024-10-14T14:34

2024-10-14T15:03

владимир путин

общество

россия

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Водителей будут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров, закон об этом подписал Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовых актов.За использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией самого прибора.На такой же срок будут отбирать права за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.Ранее за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозило предупреждение или штраф 500 рублей. За езду без них, сокрытие или намеренное изменение водителя могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров составляло 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.Как поясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, принятые нормы помогут в предупреждении ДТП.

https://ria.ru/20220929/voditel-1820329661.html

https://ria.ru/20240611/skoraya-1952267204.html

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владимир путин, общество, россия, ирина рукавишникова