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Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 14.10.2024
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13:21 14.10.2024 (обновлено: 13:36 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/putin-1977935308.html
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 14.10.2024
Путин проведет встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:21
2024-10-14T13:36
политика
россия
элла памфилова
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, сегодня достаточно спокойный рабочий день. В середине дня он встретится с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - сказал Песков. По его словам, другие встречи в Кремле у главы государства будут носить непубличный характер.
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политика, россия, элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с Памфиловой

Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Памфиловой

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, сегодня достаточно спокойный рабочий день. В середине дня он встретится с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - сказал Песков.
По его словам, другие встречи в Кремле у главы государства будут носить непубличный характер.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Памфилова проинформирует Путина о работе ЦИК
Вчера, 13:35
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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