https://ria.ru/20241014/putin-1977935308.html

Путин проведет встречу с Памфиловой

Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 14.10.2024

Путин проведет встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:21

2024-10-14T13:21

2024-10-14T13:36

политика

россия

элла памфилова

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, сегодня достаточно спокойный рабочий день. В середине дня он встретится с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - сказал Песков. По его словам, другие встречи в Кремле у главы государства будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977940508.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин