https://ria.ru/20241014/putin-1977935308.html
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин проведет встречу с Памфиловой - РИА Новости, 14.10.2024
Путин проведет встречу с Памфиловой
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:21
2024-10-14T13:21
2024-10-14T13:36
политика
россия
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, сегодня достаточно спокойный рабочий день. В середине дня он встретится с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - сказал Песков. По его словам, другие встречи в Кремле у главы государства будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20241014/pamfilova-1977940508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Элла Памфилова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с Памфиловой
Путин в понедельник встретится с главой ЦИК Памфиловой
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, сегодня достаточно спокойный рабочий день. В середине дня он встретится с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой", - сказал Песков.
По его словам, другие встречи в Кремле у главы государства будут носить непубличный характер.