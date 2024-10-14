Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 14.10.2024 (обновлено: 21:07 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/putin--1978029870.html
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 14.10.2024
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:10
2024-10-14T21:07
госдума рф
россия
в мире
пхеньян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_71:518:2791:2048_1920x0_80_0_0_b90ed442046d2219b4d336fd0a3cc5a4.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", — сказано в проекте федерального закона.Путин и Ким Чен Ын подписали договор 19 июня — во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241014/bpla-1978028429.html
https://ria.ru/20241011/briks-1977605554.html
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79a7c4e447fa2e52b3f87c2063f8802d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, в мире, пхеньян, владимир путин
Госдума РФ, Россия, В мире, Пхеньян, Владимир Путин
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР

Путин внес в ГД закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", — сказано в проекте федерального закона.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
МИД России призвал Южную Корею не нагнетать обстановку на полуострове
Вчера, 20:00
Путин и Ким Чен Ын подписали договор 19 июня — во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Президент Ирана надеется на подписание договора о партнерстве с Россией
11 октября, 14:35
 
Госдума РФРоссияВ миреПхеньянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала