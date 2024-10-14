https://ria.ru/20241014/putin--1978029870.html

Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР

Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 14.10.2024

Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:10

2024-10-14T20:10

2024-10-14T21:07

госдума рф

россия

в мире

пхеньян

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_71:518:2791:2048_1920x0_80_0_0_b90ed442046d2219b4d336fd0a3cc5a4.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", — сказано в проекте федерального закона.Путин и Ким Чен Ын подписали договор 19 июня — во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241014/bpla-1978028429.html

https://ria.ru/20241011/briks-1977605554.html

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, в мире, пхеньян, владимир путин