https://ria.ru/20241014/putin--1978029870.html
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР - РИА Новости, 14.10.2024
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:10
2024-10-14T20:10
2024-10-14T21:07
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года", — сказано в проекте федерального закона.Путин и Ким Чен Ын подписали договор 19 июня — во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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госдума рф, россия, в мире, пхеньян, владимир путин
Госдума РФ, Россия, В мире, Пхеньян, Владимир Путин
Путин внес в ГД проект ратификации договора о партнерстве России и КНДР
Путин внес в ГД закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР