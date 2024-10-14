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Путин создал рабочую группу по развитию цифровых экосистем - РИА Новости, 14.10.2024
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16:28 14.10.2024 (обновлено: 17:11 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/putin--1977979969.html
Путин создал рабочую группу по развитию цифровых экосистем
Путин создал рабочую группу по развитию цифровых экосистем - РИА Новости, 14.10.2024
Путин создал рабочую группу по развитию цифровых экосистем
Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, соответствующее распоряжение РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:28
2024-10-14T17:11
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов."Образовать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ", - сказано в документе.Там же уточняется, что экосистемы цифровой экономики и цифровые платформы - это новые формы организации экономических отношений, для которых характерны высокая скорость обмена информацией и внедрение новых технологий. Рабочая группа станет координационным органом для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, других госорганов и организаций, Центробанка. Она необходима для того, чтобы реализовать госполитику в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, а также выработать механизмы их регулирования.Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В состав группы вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель службы ФСБ Сергей Алпатов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Минтруда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, а также губернаторы некоторых регионов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
https://ria.ru/20240229/platformy-1930223920.html
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владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин создал рабочую группу по развитию цифровых экосистем

Путин создал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Образовать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ", - сказано в документе.
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Путин поручил сформировать цифровые платформы в ключевых отраслях экономики
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Там же уточняется, что экосистемы цифровой экономики и цифровые платформы - это новые формы организации экономических отношений, для которых характерны высокая скорость обмена информацией и внедрение новых технологий. Рабочая группа станет координационным органом для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, других госорганов и организаций, Центробанка. Она необходима для того, чтобы реализовать госполитику в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, а также выработать механизмы их регулирования.
Руководителем межведомственной рабочей группы назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В состав группы вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель службы ФСБ Сергей Алпатов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Минтруда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, а также губернаторы некоторых регионов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
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