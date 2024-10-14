https://ria.ru/20241014/putin--1977955553.html
Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма
Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма - РИА Новости, 14.10.2024
Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма
Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку и развитие сельского туризма в России. Документ размещен на портале официального... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:43
2024-10-14T14:43
2024-10-14T14:43
туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку и развитие сельского туризма в России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Он закрепляет в законе "Об основах туристской деятельности в РФ" понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий. В то же время из закона исключается положение об оказании услуг в сфере сельского туризма исключительно сельхозпроизводителями. По экспертным оценкам, фактически они оказывают не более 10% общего объема таких услуг. Согласно тексту документа, под сельским туризмом понимается посещение сельской местности и малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с культурными объектами и с деятельностью аграриев. При этом таким туристам могут предоставляться услуги по временному размещению, организации досуга и экскурсий. Власти РФ рассчитывают, что закон позволит разработать и реализовать комплекс мер по развитию сельского туризма, а также выработать механизмы его господдержки. В частности, он позволит сформировать объективную статистическую базу организаций, занимающихся развитием туризма на селе, отделив их от "города", что даст возможность оказывать им более адресную поддержку.
https://ria.ru/20240914/kavkaz-1972501493.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970786295.html
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владимир путин, россия
Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма
Владимир Путин подписал закон о развитии и поддержке сельского туризма в России
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон
, направленный на поддержку и развитие сельского туризма в России. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Он закрепляет в законе "Об основах туристской деятельности в РФ" понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий.
В то же время из закона исключается положение об оказании услуг в сфере сельского туризма исключительно сельхозпроизводителями. По экспертным оценкам, фактически они оказывают не более 10% общего объема таких услуг.
Согласно тексту документа, под сельским туризмом понимается посещение сельской местности и малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек для отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов РФ, ознакомления с культурными объектами и с деятельностью аграриев. При этом таким туристам могут предоставляться услуги по временному размещению, организации досуга и экскурсий.
Власти РФ рассчитывают, что закон позволит разработать и реализовать комплекс мер по развитию сельского туризма, а также выработать механизмы его господдержки. В частности, он позволит сформировать объективную статистическую базу организаций, занимающихся развитием туризма на селе, отделив их от "города", что даст возможность оказывать им более адресную поддержку.