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Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 14.10.2024
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08:35 14.10.2024 (обновлено: 08:45 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 14.10.2024
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта
Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен судом к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, он передавал информацию о дислокации... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:35
2024-10-14T08:45
происшествия
севастополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен судом к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, он передавал информацию о дислокации объектов ВС РФ в Севастополе, а также готовился совершить поджог административного здания, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он осуществлял сбор и передачу ее представителю сведений об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил Российской Федерации.Кроме того, по данным следствия, севастополец планировал совершить теракт: он планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), частью 1 статьи 30 - частью 1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20241007/prigovor-1976797684.html
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происшествия, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Севастополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта

Завербованному СБУ жителю Севастополя дали 21 год колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен судом к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, он передавал информацию о дислокации объектов ВС РФ в Севастополе, а также готовился совершить поджог административного здания, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он осуществлял сбор и передачу ее представителю сведений об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил Российской Федерации.
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Кроме того, по данным следствия, севастополец планировал совершить теракт: он планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.
"Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), частью 1 статьи 30 - частью 1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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