https://ria.ru/20241014/prigovor-1977885292.html

Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта

Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 14.10.2024

Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за подготовку теракта

Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен судом к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, он передавал информацию о дислокации... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:35

2024-10-14T08:35

2024-10-14T08:45

происшествия

севастополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, завербованный СБУ в 2022 году, приговорен судом к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, он передавал информацию о дислокации объектов ВС РФ в Севастополе, а также готовился совершить поджог административного здания, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что житель Севастополя был завербован службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию спецслужбы он осуществлял сбор и передачу ее представителю сведений об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил Российской Федерации.Кроме того, по данным следствия, севастополец планировал совершить теракт: он планировал поджог одного из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ."Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена"), статьей 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), частью 1 статьи 30 - частью 1 статьи 205 ("Приготовление к совершению террористического акта"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241007/prigovor-1976797684.html

https://ria.ru/20241002/chita-1975863634.html

севастополь

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происшествия, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия