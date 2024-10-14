https://ria.ru/20241014/prigovor--1978041175.html
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым - РИА Новости, 14.10.2024
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
Франция сочла слишком суровым приговор, вынесенный в России её гражданину Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом), и потребовала его немедленного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:36
2024-10-14T22:36
2024-10-14T22:36
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Франция сочла слишком суровым приговор, вынесенный в России её гражданину Лорану Винатье* (признан в РФ иноагентом), и потребовала его немедленного освобождения, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте французского МИД. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима. Адвокат француза Алексей Синицын сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор. "Лоран Винатье*, гражданин Франции, только что был приговорен к трём годам тюрьмы за то, что он не был включен в реестр иностранных агентов. Это чрезвычайно суровый приговор… Франция требует немедленного освобождения Лорана Винатье*", - сказано в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое также отметило, что французские власти по-прежнему задействованы для оказания поддержки своему соотечественнику. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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франция, россия, алексей синицын, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Франция, Россия, Алексей Синицын, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
МИД Франции счел приговор Винатье* слишком суровым
МИД Франции счел приговор Винатье, вынесенный в России, слишком суровым