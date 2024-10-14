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РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2024
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12:03 14.10.2024 (обновлено: 12:05 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/priamure-1977918598.html
РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве
РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2024
РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Амурской области в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:03
2024-10-14T12:05
экономика
амурская область
россия
китай
василий орлов (губернатор)
росэксимбанк
фонд "росконгресс"
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Амурской области в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и продвижение международного многофункционального общественного центра (ММОЦ) в рамках проекта "Золотая миля", сообщает РЭЦ. Проект по комплексному развитию намывной территории "Золотая миля" в Амурской области предполагает создание уникальных инвестиционных объектов, включая первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу между Россией и Китаем, пятизвездочный гостиничный комплекс, деловой квартал и международный многофункциональный общественный центр. ММОЦ будет служить площадкой для организации экспозиций продукции и услуг, а также презентации возможностей международного сотрудничества. Он также станет важной площадкой для российско-китайского делового сотрудничества, подчеркнули в РЭЦ. "Подписание данного соглашения - это важный шаг к укреплению экономических связей между Россией и Китаем. Мы уверены, что ММОЦ станет не только центром делового общения, но и эффективным инструментом для продвижения продукции, производимой в Амурской области и других регионах Дальнего Востока", - уточнила генеральный директор РЭЦ Никишина. Соглашение включает в себя основные направления сотрудничества, такие как разработка концепции позиционирования ММОЦ, вовлечение российских компаний для использования пространства центра, продвижение российско-китайского делового сотрудничества и создание Центра компетенций для обучения представителей бизнеса. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы работаем над тем, чтобы сделать Амурскую область центром российско-китайского сотрудничества. Международный многофункциональный центр станет важной составляющей "Золотой мили" наряду с трансграничной канатной дорогой и музеем российско-китайской дружбы. Благодаря центру мы сможем принимать крупнейшие международные мероприятия. Поддержка РЭЦ в создании Центра поможет нам сделать его максимально функциональным и отвечающим всем современным требованиям", - добавил губернатор Амурской области Василий Орлов. РЭЦ выступает организатором Международного экспортного форума "Сделано в России". Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
https://ria.ru/20241003/eksportery-1976203254.html
https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html
амурская область
россия
китай
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экономика, амурская область, россия, китай, василий орлов (губернатор), росэксимбанк, фонд "росконгресс", форум "сделано в россии"
Экономика, Амурская область, Россия, Китай, Василий Орлов (губернатор), Росэксимбанк, Фонд "Росконгресс", Форум "Сделано в России"
РЭЦ и правительство Приамурья подписали соглашение о сотрудничестве

РЭЦ и Амурская область объединят усилия для развития "Золотой мили"

© РИА Новости / Сергей БобылевЗаключение соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром и Правительством Амурской области
Заключение соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром и Правительством Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Заключение соглашения о сотрудничестве между Российским экспортным центром и Правительством Амурской области
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Амурской области в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и продвижение международного многофункционального общественного центра (ММОЦ) в рамках проекта "Золотая миля", сообщает РЭЦ.
Проект по комплексному развитию намывной территории "Золотая миля" в Амурской области предполагает создание уникальных инвестиционных объектов, включая первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу между Россией и Китаем, пятизвездочный гостиничный комплекс, деловой квартал и международный многофункциональный общественный центр. ММОЦ будет служить площадкой для организации экспозиций продукции и услуг, а также презентации возможностей международного сотрудничества. Он также станет важной площадкой для российско-китайского делового сотрудничества, подчеркнули в РЭЦ.
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"Подписание данного соглашения - это важный шаг к укреплению экономических связей между Россией и Китаем. Мы уверены, что ММОЦ станет не только центром делового общения, но и эффективным инструментом для продвижения продукции, производимой в Амурской области и других регионах Дальнего Востока", - уточнила генеральный директор РЭЦ Никишина.
Соглашение включает в себя основные направления сотрудничества, такие как разработка концепции позиционирования ММОЦ, вовлечение российских компаний для использования пространства центра, продвижение российско-китайского делового сотрудничества и создание Центра компетенций для обучения представителей бизнеса.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы работаем над тем, чтобы сделать Амурскую область центром российско-китайского сотрудничества. Международный многофункциональный центр станет важной составляющей "Золотой мили" наряду с трансграничной канатной дорогой и музеем российско-китайской дружбы. Благодаря центру мы сможем принимать крупнейшие международные мероприятия. Поддержка РЭЦ в создании Центра поможет нам сделать его максимально функциональным и отвечающим всем современным требованиям", - добавил губернатор Амурской области Василий Орлов.
РЭЦ выступает организатором Международного экспортного форума "Сделано в России". Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
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РЭЦ презентовал "Сделано в России" китайским партнерам из Нанкина
8 июля, 20:52
 
ЭкономикаАмурская областьРоссияКитайВасилий Орлов (губернатор)РосэксимбанкФонд "Росконгресс"Форум "Сделано в России"
 
 
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