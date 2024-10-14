https://ria.ru/20241014/prazdnik-1977655971.html

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Покрова Богородицы

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Покрова Богородицы - РИА Новости, 14.10.2024

Священник рассказал, о чем напоминает праздник Покрова Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской православной церкви в понедельник, напоминает верующим о том, что народам для жизни в мире и... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:00

2024-10-14T04:00

2024-10-14T04:00

религия

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русская православная церковь

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской православной церкви в понедельник, напоминает верующим о том, что народам для жизни в мире и радости нужно исполнять правду Божию, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов.В Русской православной 14 октября встречают Покров Пресвятой Богородицы – один из 12-и главных праздников, дата его неизменна – 14 октября. Священник напомнил, что по одной из версий, он связан "с нашими предками - язычниками, устраивавшими военные набеги на христианскую Византию, в частности с одним из походов во второй половине IX-начале X века"."В тот момент войско не могло защищать столицу, потому византийцы положились на помощь Божию, которая пришла через Богородицу, развернувшую в знак защиты свой плат-покров над градом святого Константина (Константинополем). Славяне-язычники в политическом плане ту войну проиграли: испугавшись, срочно завершили поход. Но победили в духовном отношении: наши предки прислушались к правде Божией, приняли её и впоследствии стали христианами. Византия из врага превратилась в источник истинной веры, учительницу и наставницу для молодой Руси", - рассказал отец Антоний Борисов.Он также обратил внимание верующих на смысловую сторону праздника. "Принцип, явленный в событии Покрова Богородицы, остаётся неизменным. Человек ли, народ ли, если хотят обрести настоящие мир и радость, должны исполнять правду Божию, которая состоит не в преследовании призрачных целей земного могущества, а в стремлении быть проводником Божьего милосердия в этом мире, в жизни по совести, с любовью к окружающим людям, в защите слабых и нелицеприятной честности перед сильными, в служении не мятущимся людям, а вечному и неизменному в Своём благе Богу", - заключил собеседник агентства.ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫПолное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник отсылает к событиям, предположительно, 910 года, произошедшим во Влахернском храме Константинополя, где с V века хранилась риза (одежда) Богородицы. Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик в этом храме увидели саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах). Тогда, по преданию, на Константинополь надвигались вражеские войска, которые отступили по молитвам к Богородице. Воинами, осаждавшими столицу Византии, по наиболее авторитетными версиям, были племена предков наших соотечественников, и их поражение парадоксально именно на Руси стало отмечаться как значимый христианский праздник.На Руси праздник был установлен в XII веке, том числе трудами князя Андрея Боголюбского, поставившего знаменитый храм Покрова на Нерли (1165 год). Среди других известных русских святынь, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богородицы, собор Покрова на рву, более известный по пределу Василия Блаженного – на Красной площади Москве, Покровский монастырь в Москве, в котором хранятся мощи святой Матроны Московской. В России исторически во время военной угрозы и других бедствий молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20240905/pokrov-1817983882.html

https://ria.ru/20240927/svyaschennik-1975103783.html

https://ria.ru/20241002/paskha-1975799356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, русская православная церковь, московская духовная академия, религия