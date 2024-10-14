https://ria.ru/20241014/prazdnik-1977390278.html

"Из одной рукописи". Как и где придумали самый "русский" праздник

"Из одной рукописи". Как и где придумали самый "русский" праздник - РИА Новости, 14.10.2024

"Из одной рукописи". Как и где придумали самый "русский" праздник

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Глубоко укоренившись в русской истории, этот праздник давно стал для многих "своим". Однако у ученых другое... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:00

2024-10-14T08:04

религия

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волхов

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Глубоко укоренившись в русской истории, этот праздник давно стал для многих "своим". Однако у ученых другое мнение. О некоторых важных исторических обстоятельствах — в материале РИА Новости.Стоит особнякомПокров входит в число 18 великих праздников. Но, в отличие от большинства из них, никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание.Некогда в Константинополе жил юродивый по имени Андрей. Однажды он со своим учеником Епифанием отправился на окраину города, во Влахернский храм, помолиться и поклониться величайшим святыням — Кресту Господню и Ризе Богородицы.Было около четырех часов утра, когда святой вдруг обратил взор вверх и узрел Богоматерь, а с ней — Иоанна Предтечу и апостола Иоанна Богослова. Андрей спросил ученика: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" — "Вижу, отец мой, и ужасаюсь", — ответил тот."Преклонив колена, — гласит предание, — Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала молитву, закончив которую, Она сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых".Именно благодаря этой византийской легенде и появился праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако до сих пор не ясно, кто первым стал его отмечать — греки или русские.В честь пораженияДолгое время преобладала первая версия. Так, русский церковный историк Григорий Георгиевский увязывал происхождение праздника с житием того самого Андрея Юродивого.То есть Покров возник в Византии и лишь спустя два столетия пришел на Русь, где быстро прижился и стал "своим". Но с Георгиевским соглашались не все. Хотя бы потому, что в византийских текстах о видении святого Андрея — ни слова.Да и в греческих церковных уставах торжественная дата не зафиксирована. Отсюда другая гипотеза: праздник появился на Руси в XII веке.Тогда фактическим правителем русских земель был Андрей Боголюбский, особо почитавший Богоматерь. В 1164-м он распорядился пополнить календарь Всемилостивым Спасом — в честь победы над волжскими булгарами — и Покровом Пресвятой Богородицы. Но вот к какому событию он приурочил второй праздник — вопрос.Ответ, скорее всего, нужно искать на страницах "Жития Андрея Юродивого". Исследователи полагают, что там описаны события рубежа IX-X столетий. В тот период Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Вероятно, речь идет об одном из таких набегов.По другой версии, византийская столица оборонялась от… "племен русов" из Киева. Так в ту пору именовали варягов. В "Повести временных лет" говорится, что успешной осадой командовали князья Аскольд и Дир. Правда, затем они отступили — по неизвестной причине. Греческие хроники свидетельствуют: случилось это после крестного хода с ризой Богородицы. Это чудо убедило Аскольда и Дира принять христианство. А Андрей Боголюбский позднее учредил в честь него праздник Покрова.Однако поход на Константинополь упоминается в русских письменных источниках довольно поздно — приблизительно с XVI века. И откуда пришла эта информация, не очень понятно. Кроме того, ее могли существенно переработать.Парадокс: Боголюбский решил отпраздновать поражение собственных предков. Поэтому некоторые ученые считают, что истоки Покрова следует искать не во Владимиро-Суздальском княжестве.Наш иностранецА в Новгороде. Дело в том, что все ранние рукописи, где упоминаются "Житие Андрея Юродивого" и праздник Покрова, — именно оттуда. К тому же, согласно ряду преданий, святой родился в городе на Волхове, а только потом перебрался в Константинополь.Согласно этой гипотезе, праздник Боголюбский привил своей вотчине после неудачной осады "вольного города" в 1170-м. Современники же называли неудачу опытного полководца не иначе как "чудом Божиим".Сегодня новгородская версия считается наиболее достоверной.Только есть одно но: первый известный науке храм в честь этого праздника — церковь Покрова на Нерли — стоит не на северо-западе Руси, а во владимиро-суздальских землях. Это еще больше запутывает исследователей и не позволяет окончательно ответить на вопрос, чей же на самом деле Покров.

https://ria.ru/20240927/glavnaya-1974892826.html

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волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, волхов, аналитика - религия и мировоззрение