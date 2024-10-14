https://ria.ru/20241014/posolstvo-1978040529.html
Посольство России в Норвегии сокращает дипсостав по требованию Осло
Посольство России в Норвегии сокращает дипсостав по требованию Осло - РИА Новости, 14.10.2024
Посольство России в Норвегии сокращает дипсостав по требованию Осло
Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:23
2024-10-14T22:23
2024-10-14T22:23
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата, сообщила в понедельник дипмиссия. "В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Посольство уточнило, что принимает меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, планирующих посещение консульского отдела в ближайшее время. "При этом возможности консотдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому (для уязвимых групп населения) и расширению часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены", - добавили в дипмиссии. Посольство рекомендует внимательно следить за сроком действия загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен. "Обращаем внимание на то, что некоторые документы (например, доверенности) можно оформить также у норвежского нотариуса без необходимости посещения нашего консульского отдела. Такие документы будут приниматься на территории России при условии проставления на их оригинале штампа "апостиль" в офисе губернатора. Перевод этих документов на русский язык и его нотариальное заверение может быть осуществлено в России", - отмечается в сообщении посольства РФ. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о приостановке консульского приема до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20240411/gorod-1939240184.html
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в мире, россия, норвегия, шпицберген
В мире, Россия, Норвегия, Шпицберген
Посольство России в Норвегии сокращает дипсостав по требованию Осло
Посольство РФ в Норвегии сокращает штат до двух дипломатов по требованию Осло
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав по требованию норвежской стороны, в составе консульского отдела останутся всего два дипломата, сообщила в понедельник дипмиссия
.
"В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Посольство уточнило, что принимает меры для сохранения консульского приема по всем видам услуг без отмены заявок граждан, планирующих посещение консульского отдела в ближайшее время.
"При этом возможности консотдела по организации выездных консульских приемов, индивидуального обслуживания на дому (для уязвимых групп населения) и расширению часов приема посетителей в предотпускной весенний период будут ограничены", - добавили в дипмиссии.
Посольство рекомендует внимательно следить за сроком действия загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен.
"Обращаем внимание на то, что некоторые документы (например, доверенности) можно оформить также у норвежского нотариуса без необходимости посещения нашего консульского отдела. Такие документы будут приниматься на территории России при условии проставления на их оригинале штампа "апостиль" в офисе губернатора. Перевод этих документов на русский язык и его нотариальное заверение может быть осуществлено в России", - отмечается в сообщении посольства РФ.
Генконсульства России на Шпицбергене
и в Киркенесе
сообщили о приостановке консульского приема до дальнейшего уведомления.