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Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края в Курскую область - РИА Новости, 14.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:39 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pomosch-1978005325.html
Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края в Курскую область
Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края в Курскую область - РИА Новости, 14.10.2024
Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края в Курскую область
Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края защитникам Курской области, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:39
2024-10-14T17:39
надежные люди
алтайский край
курская область
славяносербский район
виктор томенко
сво
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края защитникам Курской области, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Собрали всё, что может пригодиться военнослужащим, которые защищают целый регион (Курскую область - ред.), ежедневно рискуя жизнью. Для них в числе прочего подготовили автомобиль "Нива", два мотоцикла, маскировочные сети, сделанные волонтерскими движениями. При поддержке краевого минздрава также подготовили для отправки медикаменты", - написал Томенко в Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что практически каждую неделю в крае собирают десятки тысяч тонн гуманитарных грузов. Их отправляют и в зону спецоперации, и жителям подшефного Славяносербского района ЛНР, и пострадавшим в других регионах России. "Пусть решить все проблемы разом невозможно, мы, жители Алтайского края, всегда поможем нуждающимся в трудную минуту", - добавил Томенко.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html
алтайский край
курская область
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алтайский край, курская область, славяносербский район, виктор томенко, сво
Надежные люди, Алтайский край, Курская область, Славяносербский район, Виктор Томенко, СВО

Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края в Курскую область

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского краяТехника для защитников Курской области
Техника для защитников Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
Техника для защитников Курской области
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БАРНАУЛ, 14 окт – РИА Новости. Автомобиль и мотоциклы отправили из Алтайского края защитникам Курской области, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Собрали всё, что может пригодиться военнослужащим, которые защищают целый регион (Курскую область - ред.), ежедневно рискуя жизнью. Для них в числе прочего подготовили автомобиль "Нива", два мотоцикла, маскировочные сети, сделанные волонтерскими движениями. При поддержке краевого минздрава также подготовили для отправки медикаменты", - написал Томенко в Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что практически каждую неделю в крае собирают десятки тысяч тонн гуманитарных грузов. Их отправляют и в зону спецоперации, и жителям подшефного Славяносербского района ЛНР, и пострадавшим в других регионах России.
"Пусть решить все проблемы разом невозможно, мы, жители Алтайского края, всегда поможем нуждающимся в трудную минуту", - добавил Томенко.
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Надежные людиАлтайский крайКурская областьСлавяносербский районВиктор ТоменкоСВО
 
 
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