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Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области
Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024
Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области
Жителям оккупированной части Запорожской области после ее зачистки от украинских войск окажут социальную и гуманитарную поддержку, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:23
2024-10-14T17:23
2024-10-14T17:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Жителям оккупированной части Запорожской области после ее зачистки от украинских войск окажут социальную и гуманитарную поддержку, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Те условия, которые создают киевские фашисты для жителей еще не освобожденных населенных пунктов, сложно назвать человеческими. Мы знаем, что там есть жители, знаем, в каком бедственном положении они находятся. Конечно, после зачистки территории от нацистов начнем оказывать социальную и гуманитарную поддержку жителям", - написал Балицкий. По его словам, жители оккупированной ВСУ части области ждут освобождения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области
Балицкий пообещал помощь жителям части Запорожской области после зачистки от ВСУ