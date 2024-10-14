https://ria.ru/20241014/pomosch-1977998369.html

Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области

Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024

Балицкий пообещал помощь жителям занятой ВСУ части Запорожской области

Жителям оккупированной части Запорожской области после ее зачистки от украинских войск окажут социальную и гуманитарную поддержку, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:23

2024-10-14T17:23

2024-10-14T17:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Жителям оккупированной части Запорожской области после ее зачистки от украинских войск окажут социальную и гуманитарную поддержку, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Те условия, которые создают киевские фашисты для жителей еще не освобожденных населенных пунктов, сложно назвать человеческими. Мы знаем, что там есть жители, знаем, в каком бедственном положении они находятся. Конечно, после зачистки территории от нацистов начнем оказывать социальную и гуманитарную поддержку жителям", - написал Балицкий. По его словам, жители оккупированной ВСУ части области ждут освобождения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность