https://ria.ru/20241014/polsha-1978004802.html

Туск сделал заявление о новой миграционной стратегии Польши

Туск сделал заявление о новой миграционной стратегии Польши - РИА Новости, 14.10.2024

Туск сделал заявление о новой миграционной стратегии Польши

Правительство Польши ни с кем не будет обсуждать решение о приостановлении предоставления убежища иностранцам, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:45

2024-10-14T17:45

2024-10-14T17:45

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ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство Польши ни с кем не будет обсуждать решение о приостановлении предоставления убежища иностранцам, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее премьер Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. В связи с этим представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила, что страны Евросоюза должны охранять внешние границы сообщества, однако у них есть и обязательства по предоставлению доступа к процедуре получения статуса беженца прибывающим иностранцам. Идея Туска также вызвала критику внутри страны, в том числе со стороны союзников по правящей коалиции. "Нашим правом и нашей обязанностью является защита польской и европейской границы. Ее безопасность не будет обсуждаться. Ни с кем", - написал Туск на платформе Х. "Это задача, которую необходимо выполнить. И мое правительство эту задачу выполнит", - добавил он. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в якобы причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240919/soldaty-1973603182.html

https://ria.ru/20241012/polsha-1977738236.html

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в мире, польша, россия, минск, дональд туск, александр лукашенко, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия