В Польше отреагировали на угрозы генерала в адрес России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta осудили заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о том, что в случае конфликта с Россией, Санкт-Петербург станет военной целью.
"Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт", — написал один из комментаторов.
"Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт", — написал один из комментаторов.
Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу
13 октября, 12:28
"Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям", — отметил другой.
"Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь. Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — заключили читатели.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь. Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — заключили читатели.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма
19 сентября, 10:58