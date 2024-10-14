https://ria.ru/20241014/polsha-1977966312.html

В Польше отреагировали на угрозы генерала в адрес России

В Польше отреагировали на угрозы генерала в адрес России - РИА Новости, 14.10.2024

В Польше отреагировали на угрозы генерала в адрес России

Читатели польского издания Gazeta осудили заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о том, что в случае конфликта с Россией,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:27

2024-10-14T15:27

2024-10-14T15:27

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta осудили заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о том, что в случае конфликта с Россией, Санкт-Петербург станет военной целью. "Какой храбрый генерал! Интересно, был бы он таким же смелым, если бы ему велели идти на фронт", — написал один из комментаторов. "Кто нападет на Петербург? Какие еще "мы"? Еще одно трепло со своими больным фантазиям", — отметил другой. "Нашим политикам не терпится отправить на смерть польскую молодежь. Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут сбываться", — поделился мнением еще один из пользователей. "Этому генералу стоит подумать о карьере стендапера", — заключили читатели. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241013/medvedev-1977820287.html

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в мире, россия, нато, польша