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Польша создаст минные поля на восточной границе - РИА Новости, 14.10.2024
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11:14 14.10.2024 (обновлено: 13:37 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html
Польша создаст минные поля на восточной границе
Польша создаст минные поля на восточной границе - РИА Новости, 14.10.2024
Польша создаст минные поля на восточной границе
Польша установит минные поля на своей восточной границе, сообщило Польское телевидение. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:14
2024-10-14T13:37
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Польша установит минные поля на своей восточной границе, сообщило Польское телевидение. Поясняется, что минные поля станут частью комплекса инженерных сооружений так называемого "Восточного щита", который создают польские военные. "На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов "Восточного щита", — отмечает телеканал.Сегодня на учениях планируется протестировать такие элементы, ка бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Позже именно их намерены использовать уже для оснащения "Восточного щита". Первоначально польские власти объявили, что приступят к сооружению "Восточного щита" в начале будущего года, но потом решили перенести работы на более ранний срок. "Этот щит должны были начать строить в начале будущего года, но в соответствии с обещаниями Министерства национальной обороны уже в этом году первые элементы должны быть построены и установлены", — говорится в сообщении. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
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россия, москва, польша, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Польша, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Польша создаст минные поля на восточной границе

Польша создаст минные поля на границе в рамках "Восточного щита"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Польша установит минные поля на своей восточной границе, сообщило Польское телевидение.
Поясняется, что минные поля станут частью комплекса инженерных сооружений так называемого "Восточного щита", который создают польские военные.
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"На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов "Восточного щита", — отмечает телеканал.
Сегодня на учениях планируется протестировать такие элементы, ка бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Позже именно их намерены использовать уже для оснащения "Восточного щита".

Программу "Восточный щит" предполагается реализовать в 2024-2028 годах, потратив на нее 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Программа включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

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Первоначально польские власти объявили, что приступят к сооружению "Восточного щита" в начале будущего года, но потом решили перенести работы на более ранний срок.
"Этот щит должны были начать строить в начале будущего года, но в соответствии с обещаниями Министерства национальной обороны уже в этом году первые элементы должны быть построены и установлены", — говорится в сообщении.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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