https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html

Польша создаст минные поля на восточной границе

Польша создаст минные поля на восточной границе - РИА Новости, 14.10.2024

Польша создаст минные поля на восточной границе

Польша установит минные поля на своей восточной границе, сообщило Польское телевидение. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:14

2024-10-14T11:14

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ВАРШАВА, 14 окт — РИА Новости. Польша установит минные поля на своей восточной границе, сообщило Польское телевидение. Поясняется, что минные поля станут частью комплекса инженерных сооружений так называемого "Восточного щита", который создают польские военные. "На полигоне в Ожише начнутся учения, сюда прибудет премьер-министр Дональд Туск. Учения связаны с тестированием элементов "Восточного щита", — отмечает телеканал.Сегодня на учениях планируется протестировать такие элементы, ка бетонные ежи, противотанковые рвы и минные поля. Позже именно их намерены использовать уже для оснащения "Восточного щита". Первоначально польские власти объявили, что приступят к сооружению "Восточного щита" в начале будущего года, но потом решили перенести работы на более ранний срок. "Этот щит должны были начать строить в начале будущего года, но в соответствии с обещаниями Министерства национальной обороны уже в этом году первые элементы должны быть построены и установлены", — говорится в сообщении. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html

https://ria.ru/20241012/polsha-1977738448.html

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россия, москва, польша, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире