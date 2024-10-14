https://ria.ru/20241014/polsha-1977866090.html

Союзники премьера Польши не поддержали инициативу по убежищам иностранцам

Союзники премьера Польши не поддержали инициативу по убежищам иностранцам - РИА Новости, 14.10.2024

Союзники премьера Польши не поддержали инициативу по убежищам иностранцам

Партнеры по коалиции премьер-министра Польши Дональда Туска не поддерживают его инициативу по приостановлению предоставления убежища иностранцам. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:13

2024-10-14T00:13

2024-10-14T00:13

польша

белоруссия

минск

дональд туск

александр лукашенко

евросоюз

amnesty international

в мире

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ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Партнеры по коалиции премьер-министра Польши Дональда Туска не поддерживают его инициативу по приостановлению предоставления убежища иностранцам. Ранее Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. Эта новость вызвала резкую критику правозащитников, в частности организации Amnesty international, которая заявила, что намерения Варшавы противоречат Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека. Глава парламентской фракции "Левых" Анна-Мария Жуковская заявила журналистам, что Туск не консультировался с коалициантами относительно данного решения. "С нами об этом раньше никто не разговаривал", - сказала она. "Это идея премьер-министра, который в роли главы своей партии предложил ее своей партии на съезде этой партии. Я так отношусь к этому", - заявила глава фракции. В свою очередь вице-спикер сената, представитель партии "Польша 2050" высказался против намерений Туска приостановить предоставление убежищ мигрантам. "Я считаю, что мы не можем отступить в правах человека, приостановив даже временно или территориально право на убежище", - сказал сенатор. "Позиция фракции "Польша 2050" по этому вопросу будет озвучена в понедельник. Моя позиция, конечно, не изменится", - добавил он. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241012/polsha-1977738448.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977446600.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html

польша

белоруссия

минск

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польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз, amnesty international, в мире