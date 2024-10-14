https://ria.ru/20241014/pokrov-1977653437.html

В России отмечают Покров Богородицы

В России отмечают Покров Богородицы - РИА Новости, 14.10.2024

В России отмечают Покров Богородицы

В Русской православной церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:00

2024-10-14T00:00

2024-10-14T00:00

религия

россия

москва

русская православная церковь

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.На Покров в храмах совершат праздничную литургию. Полное название торжества — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он символизирует защиту, которую Дева Мария даровала людям, как бы "укрывая" их от бед и напастей.История праздника уходит корнями в X век. В 910 году в константинопольском Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы и Крест Господень произошло необычное событие.Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик увидели в этом храме саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах – ред.). Тогда на Константинополь надвигались вражеские войска. Но, по преданию, они отступили по молитвам Богоматери.На Руси праздник был установлен в XII веке во время правления князя Андрея Боголюбского. Священнослужители обращают особое внимание на значимость Покрова Пресвятой Богородицы. Он входит в число Великих праздников, которые следуют непосредственно за Двунадесятыми – самыми главными церковными торжествами. Однако Покров — преимущественно русский. В других календарях ему уделяется не столь большое внимание. В России же празднику Покрова посвящены многие храмы в. Первый покровский храм был воздвигнут князем Андреем Боголюбским — церковь Покрова на Нерли. Он и поныне является одной из жемчужин отечественной и всемирной христианской архитектуры.Можно вспомнить и собор Покрова на Рву, более известный как собор Василия Блаженного, на Красной площади, Покровский монастырь в Москве, Покровский храм Московской духовной академии и многие другие храмы и монастыри, посвященные этому событию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, русская православная церковь, московская духовная академия, религия