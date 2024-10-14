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Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 14.10.2024
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20:37 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pogoda-1978031470.html
Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды
Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 14.10.2024
Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды
Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, городские службы их оперативно распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:37
2024-10-14T20:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, городские службы их оперативно распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за их возможного падения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, городские службы их оперативно распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении ведомства.
Первый снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Москву засыпало первым снегом. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу таяли на земле.

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

Москву засыпало первым снегом. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу таяли на земле.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре.

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Столичный департамент транспорта рекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.

Мужчина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве

Столичный департамент транспорта рекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: утки во время снегопада на одной из улиц Москвы.

Утки во время снегопада на одной из улиц Москвы

На фото: утки во время снегопада на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 8
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ожидается, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня прогнозируется похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

Ожидается, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня прогнозируется похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: женщина во время снегопада на Ленинском проспекте.

Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве

На фото: женщина во время снегопада на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Кикшеринговые сервисы временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни.

Снегопад в Москве

Кикшеринговые сервисы временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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7 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Самокатный сезон при этом не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду.

Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы

Самокатный сезон при этом не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 8

Москву засыпало первым снегом. Перед этим в городе шел дождь, около 13.20 начали падать крупные хлопья снега, которые сразу таяли на земле.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Столичный департамент транспорта рекомендовал в связи с ухудшением погодных условий использовать городской транспорт.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 8

На фото: утки во время снегопада на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 8

Ожидается, что дожди с мокрым снегом принесут в понедельник в столицу до 15% месячной нормы осадков, в течение дня прогнозируется похолодание, максимальная температура воздуха составит плюс четыре градуса.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

На фото: женщина во время снегопада на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 8

Кикшеринговые сервисы временно приостановили работу из-за снега, однако ее планируется возобновить в ближайшие дни.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
7 из 8

Самокатный сезон при этом не заканчивается - в ближайшие дни синоптики обещают потепление и солнечную погоду.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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