https://ria.ru/20241014/pogoda-1978031470.html

Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды

Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды - РИА Новости, 14.10.2024

Москвичей предупредили о падении деревьев из-за непогоды

Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, городские службы их оперативно распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:37

2024-10-14T20:37

2024-10-14T20:37

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977998704_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_cacff2d2b7b5c2e7c419a2ef9d640ab6.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Случаи падения деревьев зафиксированы в Москве из-за непогоды, городские службы их оперативно распиливают и вывозят, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении ведомства.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва