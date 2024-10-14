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Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 14.10.2024 (обновлено: 17:00 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы - РИА Новости, 14.10.2024
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:34
2024-10-14T17:00
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли", — сказал собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил, что ракетным ударом в район порта Одессы удалось поразить технику и, возможно, личный состав ВСУ.О взрывах сообщали и украинские СМИ.Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате обстрелов была повреждена припортовая инфраструктура.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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одесса, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы

Лебедев: почти все иностранцы и военные ВСУ погибли от удара около порта Одессы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
Ранее Лебедев сообщил, что ракетным ударом в район порта Одессы удалось поразить технику и, возможно, личный состав ВСУ.
О взрывах сообщали и украинские СМИ.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате обстрелов была повреждена припортовая инфраструктура.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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