https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы - РИА Новости, 14.10.2024
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:34
2024-10-14T16:34
2024-10-14T17:00
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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли", — сказал собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил, что ракетным ударом в район порта Одессы удалось поразить технику и, возможно, личный состав ВСУ.О взрывах сообщали и украинские СМИ.Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате обстрелов была повреждена припортовая инфраструктура.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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одесса, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы
Лебедев: почти все иностранцы и военные ВСУ погибли от удара около порта Одессы
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лебедев сообщил, что ракетным ударом в район порта Одессы удалось поразить технику и, возможно, личный состав ВСУ.
О взрывах сообщали и украинские СМИ.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате обстрелов была повреждена припортовая инфраструктура.