https://ria.ru/20241014/podpole-1977981852.html

Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы

Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы - РИА Новости, 14.10.2024

Подполье сообщило об уничтожении иностранных офицеров в районе порта Одессы

При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:34

2024-10-14T16:34

2024-10-14T17:00

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ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. При ударе по порту Одессы погибли иностранные офицеры, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли", — сказал собеседник агентства.Ранее Лебедев сообщил, что ракетным ударом в район порта Одессы удалось поразить технику и, возможно, личный состав ВСУ.О взрывах сообщали и украинские СМИ.Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате обстрелов была повреждена припортовая инфраструктура.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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одесса, вооруженные силы украины, в мире