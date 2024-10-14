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Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 14.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1978023562.html
Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 14.10.2024
Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"
Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 200 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:13
2024-10-14T19:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 200 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. При звонке специалисты рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. Данный сервис запущен в рамках задач национального проекта "Демография". "С начала года операторы кол-центра приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. С системой родовспоможения Подмосковья можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".
https://ria.ru/20240910/subsidii-1971858272.html
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

© Depositphotos.com / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Depositphotos.com / inarik
Руки ребенка и матери
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Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 200 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При звонке специалисты рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом.
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Данный сервис запущен в рамках задач национального проекта "Демография".
"С начала года операторы кол-центра приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
С системой родовспоможения Подмосковья можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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