https://ria.ru/20241014/podmoskove-1978023562.html

Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" - РИА Новости, 14.10.2024

Почти 200 тысяч звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 200 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:13

2024-10-14T19:13

2024-10-14T19:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Операторы кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли и обработали почти 200 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. При звонке специалисты рассказывают о системе родовспоможения региона, возможностях областных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. Данный сервис запущен в рамках задач национального проекта "Демография". "С начала года операторы кол-центра приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 16,1 тысячи звонков поступили из других регионов", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. С системой родовспоможения Подмосковья можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".

https://ria.ru/20240910/subsidii-1971858272.html

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955007146.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк