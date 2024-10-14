https://ria.ru/20241014/podmoskove-1978010302.html

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 14.10.2024

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери

Молодой человек, обвиняемый в убийстве матери в ходе конфликта в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:59

2024-10-14T17:59

2024-10-14T18:03

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в убийстве матери в ходе конфликта в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан. Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК, молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области мужчине, который убил свою мать предъявлено обвинение (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайствую следствия городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)