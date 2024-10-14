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В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 14.10.2024
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17:59 14.10.2024 (обновлено: 18:03 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1978010302.html
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 14.10.2024
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери
Молодой человек, обвиняемый в убийстве матери в ходе конфликта в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:59
2024-10-14T18:03
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в убийстве матери в ходе конфликта в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан. Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК, молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области мужчине, который убил свою мать предъявлено обвинение (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайствую следствия городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери

СК арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве матери в Химках

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Молодой человек, обвиняемый в убийстве матери в ходе конфликта в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в пятницу 21-летний молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, позже женщина скончалась в больнице. Юноша был задержан. Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК, молодой человек зарезал мать в Подмосковье из-за претензий к нему по поводу безработицы и распития алкоголя, заведено дело.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области мужчине, который убил свою мать предъявлено обвинение (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайствую следствия городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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