https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

"Стрелять не мог". Военный ВСУ рассказал, как его насильно забрали на фронт

"Стрелять не мог". Военный ВСУ рассказал, как его насильно забрали на фронт - РИА Новости, 14.10.2024

"Стрелять не мог". Военный ВСУ рассказал, как его насильно забрали на фронт

Пленный украинский военнослужащий Владимир Гаврошенко рассказал, как его насильно забрали на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может РИА Новости, 14.10.2024

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2024-10-14T09:44

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Владимир Гаврошенко рассказал, как его насильно забрали на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев и он не может пользоваться оружием. "Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали - необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог", - сказал Гаврошенко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Пленный, служивший в 151-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, считает, что командование никак не может наиграться в "войнушку", сидя в глубоком тылу. Среди сослуживцев Гаврошенко нередки были случаи дезертирства. В частности, он рассказал о "пацане", который "поехал в город закупиться", но не вернулся из-за негативного отношения к службе в украинской армии.

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"Взяли в армию без трех пальцев" – украинский военнопленный о мобилизации Пленный ВСУ рассказал, что его насильно забрали на передовую несмотря на то, что у него нет трёх пальцев, и он не может стрелять. 2024-10-14T09:44 true PT0M06S

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина