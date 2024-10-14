https://ria.ru/20241014/peterburg-1977908157.html

В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного

В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного - РИА Новости, 14.10.2024

В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:04

2024-10-14T11:04

2024-10-14T11:07

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует пресс-служба петербургского главка СК. "Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка. В сообщении пресс-центра СК РФ сказано, что в социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме. Из видео, опубликованного в соцсетях, в том числе в Telegram-канале интернет-издания "Фонтанка", следует, что на человека, одетого в камуфляжный костюм, напал мужчина с бородой, возможно, мигрант.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

россия

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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами