https://ria.ru/20241014/peterburg-1977908157.html
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного - РИА Новости, 14.10.2024
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:04
2024-10-14T11:04
2024-10-14T11:07
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует пресс-служба петербургского главка СК. "Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка. В сообщении пресс-центра СК РФ сказано, что в социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме. Из видео, опубликованного в соцсетях, в том числе в Telegram-канале интернет-издания "Фонтанка", следует, что на человека, одетого в камуфляжный костюм, напал мужчина с бородой, возможно, мигрант.
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного
СК начал проверку после сообщения о нападении мигранта на военного в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует пресс-служба петербургского главка СК.
"Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
В сообщении пресс-центра СК РФ сказано, что в социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме.
Из видео, опубликованного в соцсетях, в том числе в Telegram-канале интернет-издания "Фонтанка", следует, что на человека, одетого в камуфляжный костюм, напал мужчина с бородой, возможно, мигрант.