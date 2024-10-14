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В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного - РИА Новости, 14.10.2024
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11:04 14.10.2024 (обновлено: 11:07 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977908157.html
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного - РИА Новости, 14.10.2024
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:04
2024-10-14T11:07
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация с нелегальными мигрантами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует пресс-служба петербургского главка СК. "Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка. В сообщении пресс-центра СК РФ сказано, что в социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме. Из видео, опубликованного в соцсетях, в том числе в Telegram-канале интернет-издания "Фонтанка", следует, что на человека, одетого в камуфляжный костюм, напал мужчина с бородой, возможно, мигрант.
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге проверят сообщение о нападении мигранта на военного

СК начал проверку после сообщения о нападении мигранта на военного в Петербурге

© СоцсетиМомент нападения на человека, одетого в камуфляжный костюм. Кадр видео
Момент нападения на человека, одетого в камуфляжный костюм. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Соцсети
Момент нападения на человека, одетого в камуфляжный костюм. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована процессуальная проверка по сообщению о нападении мигранта на военного, информирует пресс-служба петербургского главка СК.
"Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
В сообщении пресс-центра СК РФ сказано, что в социальных медиа сообщается, что, предположительно, в Санкт-Петербурге мигрант избил человека в военной форме.
Из видео, опубликованного в соцсетях, в том числе в Telegram-канале интернет-издания "Фонтанка", следует, что на человека, одетого в камуфляжный костюм, напал мужчина с бородой, возможно, мигрант.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация с нелегальными мигрантами
 
 
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