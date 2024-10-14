https://ria.ru/20241014/peskov-1978029012.html

Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, сохраняется их косвенная и прямая вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:04

2024-10-14T20:04

2024-10-14T20:17

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, сохраняется их косвенная и прямая вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков "Известиям", комментируя действия Запада в украинском конфликте.Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что риторика Запада на Украине не изменилась.Западные страны испытывают опасения после того, как Россия открыто заявила о возможной реакции на стремительное повышение степени вовлеченности Запада в конфликт на Украине, заявил Песков."Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт", - сказал он.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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россия, украина, в мире, дмитрий песков