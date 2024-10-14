https://ria.ru/20241014/peskov-1978029012.html
Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, сохраняется их косвенная и прямая вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:04
2024-10-14T20:04
2024-10-14T20:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, сохраняется их косвенная и прямая вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков "Известиям", комментируя действия Запада в украинском конфликте.Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что риторика Запада на Украине не изменилась.Западные страны испытывают опасения после того, как Россия открыто заявила о возможной реакции на стремительное повышение степени вовлеченности Запада в конфликт на Украине, заявил Песков."Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт", - сказал он.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Песков рассказал о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине
Песков: Запад продолжает поддержку Украины, идет его прямая вовлеченность
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Западные страны продолжают оказывать поддержку Украине, сохраняется их косвенная и прямая вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
"Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт", - сказал Песков "Известиям", комментируя действия Запада в украинском конфликте.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что риторика Запада на Украине не изменилась.
Западные страны испытывают опасения после того, как Россия открыто заявила о возможной реакции на стремительное повышение степени вовлеченности Запада в конфликт на Украине, заявил Песков.
"Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт", - сказал он.