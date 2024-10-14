https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html

Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС

Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024

Песков рассказал, почему на Западе боятся БРИКС

Многие страны видят преимущества в БРИКС, на этом основано отношение Запада к объединению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:42

2024-10-14T13:42

2024-10-14T15:10

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Многие страны видят преимущества в БРИКС, на этом основано отношение Запада к объединению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не то, что боятся БРИКС, но просто БРИКС является весьма и весьма привлекательным объединением для целого ряда государств. Вы знаете, что до сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, Семерка, которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые уже набрали сил. Это имеется в виду и Китай, имеется в виду Индия. БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему БРИКС боятся на Западе.Песков подчеркнул, что многие государства не приемлют международные отношения, выстроенные на диктате одних стран по отношению к другим.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.В 2024-м в объединении председательствует Россия. Год проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

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